Обнаружен сенсационный документ ЕС, подтверждающий правоту РФ в газовом споре с Европой

В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось заключение юридической службы Совета Евросоюза, подтверждающее незаконность принятия Третьего энергопакета ЕС. Официальный документ отнесен чиновниками ЕС к секретным и никогда ранее не предавался гласности.

Судебные разбирательства «Газпрома», а именно спор недельной давности по директиве ЕС (решение находится здесь) и иск российских компаний относительно правомерности Третьего энергопакета, ограничивающего российский капитал во владении газотранспортной системой Европы, объединяет одно и то же обстоятельство. В основе документов, с которыми не согласны «Газпром» и другие европейские компании с российским капиталом, лежит директива 2009/73, принятая вразрез с нормами международного права.

О чем директива ЕС 2009/73

Документ вводит новые правила к газотранспортным трубопроводам, соединяющим два и более государства. В частности, к таким трубопроводам отнесены и те, которые даже не подсоединены к сети государства — члена ЕС, а просто пересекают его исключительную экономическую зону. Одному лицу запрещается совмещать владение таким газопроводом и производство/экспорт газа. Очевидно, удар, обеспеченный лоббистами крупнейших конкурентов «Газпрома» в Европарламенте и Еврокомиссии, направлен против западных «дочек» «Газпрома» и на перераспределение экономических выгод подальше от России. Это может негативно сказаться как на капитализации российской ресурсодобывающей компании, так и на налоговых доходах в бюджет России. Участие российского капитала в европейской инфраструктуре долгие годы позволяло «Газпрому» управлять прибылью правильно: например, его участие в польской EuRoPol GAZ сохраняло приемлемую цену на транзит газа через Польшу — в среднем 5,4 млн долларов в год за транспортировку 29 млрд кубометров газа.

Европа поменяла правила в процессе сотрудничества с Россией, но перед этим получила за ее счет международные энергетические каналы. Это как будто вы играете в футбол на гостевом поле, ведете в счете, и вдруг вам объявляют, что по новым правилам все игроки вашей команды должны принадлежать другим командам, а очки счета принадлежат противнику. Это не всё. Затем к вам подходят арбитры, чужой тренерский состав и даже некоторые из зрителей, и все в один голос говорят о правильности абсурдного решения.

Как документы Третьего энергопакета нарушают нормы международного права

Органы власти ЕС не обладают полномочиями по разукрупнению компаний и ограничению доступа к газопроводам, проходящим под водой континентального шельфа стран — членов ЕС без присоединения, поскольку любое такое решение нарушает положения статей 56 и 58 Конвенции ООН по морскому праву. Давайте вспомним, что и право ЕС, и законодательство каждого из его членов признают приоритет международного права над собственным. Значит, директива ЕС 2009/73 применяться не может, и она противоречит судебной практике Европейского союза.

Методы борьбы ЕС с российским экономическим влиянием

Мы видим, что их можно назвать нецивилизованными. Начнем с незаконного ограничения доступа компаний ЕС, в том числе «дочек» «Газпрома», к документам о принятых директивах Третьего энергопакета. В нашей публикации приводится запрещенное к распространению юридическое заключение лишь по одной. Это заключение засекречено, потому что оно в пользу России? Какова причина таких мер? Хотелось бы увидеть всю официальную аналитику ЕС документов Третьего энергопакета, которая пока еще скрыта.

Если вы думаете, что ЕС и его отдельные страны ограничиваются лишь законодательными вольностями, то ошибаетесь. Давайте вспомним недавнее дело прокуратуры Польши, которая варварски решила задним числом за много лет пересмотреть итоги газотранспортных соглашений между «Газпромом» и польской EuRoPol GAZ за несколько лет. В гражданском суде это было невозможно. Цена уголовного пересмотра соглашений с «Газпромом» — 15 миллиардов рублей (848 млн польских злотых). Для придания вида законности изменению правил игры в прошлом прокуроры задержали топ-менеджеров EuRoPol GAZ Михала Шубского, Мирослава Добрута и Здислава Ямку. Решили ждать, кто первый напугается многолетнего заключения в тюрьме и признается во всем, что от него хочет прокурор. Так происходит передел собственности в ЕС.

Секретное юридическое заключение

Приводимый ФАН документ официального ведомства Европейского союза с номером 2017/0294 датирован еще 1 марта 2018 года. В нем прямо говорится о незаконности директивы 2009/73, о ее противоречии международным соглашениям, Конвенции ООН по морскому праву и решениям судов Европы, указывается на невозможность раздела европейских компаний. В нашем случае — компаний «Газпрома».

Интересующиеся могут найти множество решений Европейского суда, согласно которым Третий энергопакет в нынешнем виде применять нельзя. (Дело С6/04 «Европейская комиссия против Великобритании» от 20 октября 2005 года, С-37/00 «Герберт Вебер против «Юниверсал Огден Сервисиз Лтд.» от 27 февраля 2000 года, С111-/05 «А. Салеминк против Совета директоров Агентства по страхованию работников» от 17 января 2012 года)

Пока что в Европе идет крупный передел собственности в газовой отрасли. Его грубые методы сомнительной правовой природы свидетельствуют о том, что целью является не энергетическая безопасность европейцев, а финансовые интересы, как принято говорить, кого надо.

На наш взгляд, правильное применение, грамотная огласка и многократное тиражирование юридического заключения 2017/0294 и подобных ему документов на Западе в контексте российских интересов не менее важны, чем международные судебные процессы российских компаний. Подобные документы базируются на авторитете коллектива признанных европейских специалистов в юриспруденции, и ставить документ под сомнение — значит признать его заслуженных авторов некомпетентными. Обратное тоже верно. Это резонанс, который сейчас нужен России.

Анализ документов ЕС говорит о возникновении прав требования «Газпромом» у надгосударственных структур ЕС компенсации убытков от незаконных решений, влияющих на капитализацию его активов.