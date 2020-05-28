Постпред РФ назвал сроки созыва конституционного комитета Сирии в Женеве

Москва, 28 мая. Конституционный комитет Сирии будет созван в Женеве сразу после пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

Он пояснил, что пандемия приостановила работу в плане сирийского урегулирования, однако до коронавируса в Женеве продолжались активные контакты в этом направлении. До того, как процесс был поставлен на паузу, была согласована повестка работы конституционного комитета по Сирии.

«Как только обстановка позволит, как только в Женеве начнут действовать международные организации, откроется Дворец наций, будет предпринята попытка созыва конституционного комитета, чтобы продолжить поиски политического урегулирования сирийского конфликта», — сказал Гатилов.

В 2018 году на конгрессе сирийского национального диалога было принято решение создать конституционный комитет в Женеве. Главная его задача заключается в том, чтобы подготовить конституционную реформу Сирии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что «формирование комитета не решит одним махом все проблемы, но позволит впервые за годы кризиса сесть за стол переговоров».