В ходе визита делегации Мальты в Триполи между так называемым Правительством национального согласия (ПНС) Ливии и республикой был подписан меморандум о взаимопонимании в области борьбы с нелегальной миграцией.

Напомним, делегация из Мальты во главе с премьер-министром страны Робертом Абела прибыла в столицу, чтобы обсудить вопросы нелегальной миграции с главой так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем. Известно, что это первый официальный визит Абела в Ливию после вступления в должность премьера в феврале этого года. По итогам переговоров представители властей Мальты подписали меморандум о взаимопонимании с ПНС Ливии, однако подобные документы не могут быть признаны международным сообществом, поскольку триполитанское правительство утратило свою легитимность согласно Схиратским соглашениям.

Власти Мальты ужесточают политику относительно мигрантов, якобы в целях обеспечения строгого контроля над группировками, осуществляющими торговлю людьми — так, в апреле мальтийское правительство инициировало некую гуманитарную миссию в Ливии на сумму 100 миллионов евро, которая должна была «превратить разрушенное войной государство в безопасный порт для мигрантов». В письме к представителю ЕС чиновники Мальты предложили пограничникам Евросоюза (EUBAM) и миссии поддержки ООН (МООНПЛ) заняться созданием препятствий для беженцев и прочих мигрантов в том, чтобы покинуть Ливию морским путем и достичь Европы.

Уже замеченные в сотрудничестве с ПНС Ливии власти республики заявили, что могут помочь в обучении боевиков из ливийской Береговой охраны «усилению погранконтроля и конкретному обеспечению того, чтобы Ливия представляла собой безопасный порт для высадки мигрантов».

Отметим, что при этом предложение Мальты к ЕС о выделении не затрагивает вопросы борьбы с группировками, которые осуществляют руководство Департаментом по борьбе с нелегальной миграцией и Береговой охраной, члены которой с 2018 года находятся в санкционном списке ООН, но продолжают свою работу.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о показаниях экс-чиновника Мальты Невилла Гафа — он рассказал о секретных договоренностях между республиканским правительством и ПНС Ливии. По словам Гафа, он лично нес ответственность за связь с Береговой охраной, а правительство Мальты подписало с боевиками контракт. Сотрудничество заключалось в определении мальтийскими военнослужащими координат лодок, на которых мигранты пересекали Средиземноморье. Впоследствии эти данные передавались преступникам из ливийской береговой охраны, а они уже арестовывали мигрантов и сами решали их дальнейшую судьбу. Сам Гаф сообщил о 53 лодках, которые «сдали» военнослужащие Мальты с 2018 года по январь 2019.

Международные организации обеспокоены ситуацией с систематической пропажей и гибелью людей в территориальных водах Ливии. Международная организация по миграции (МОМ) призывала членов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) раскрыть подробности судьбы пропавших без вести ливийцев, пытающихся пересечь Средиземное море. По предоставленным местными общинами мигрантов данным для МОМ, граждане Ливии, которых задержала Береговая охрана ПНС, были переданы в руки работорговцев и контрабандистов.

Озабоченность выразили и в Европарламенте, обращаясь к международному сообществу с требованием прекратить финансирование Береговой охраны ПНС в связи с участившимися случаями нарушения прав человека, в частности — беженцев и нелегальных мигрантов. На дебатах Frontex, УВКБ ООН, Совета Европы и НПО большинство парламентариев согласились с мнением, что Ливия — небезопасная территория для высадки спасенных в Средиземноморье людей.

Напомним, о преступлениях членов триполитанского правительства и функционеров Береговой охраны ПНС уже не раз сообщалось в докладах Совбеза ООН, где описывались ужасные условия содержания мигрантов в тюрьмах, применение в отношении узников пыток и сексуального насилия. Кроме того, известно о случаях продажи людей на невольничьих рынках.