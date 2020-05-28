Баранец рассказал о судьбе Польше в ядерном противостоянии США и России

Польша стала заложницей ядерного противостояния США и России, поскольку американские ядерные ракеты, размещенные на ее территории, будут уничтожены в первую очередь. Об этом Федеральному агентству новостей заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, комментируя слова журналистов китайского издания «Феникс» о том, что Варшаве придется «заплатить» за союз с США против России.

Авторы статьи напомнили, что Польша была одной из участниц Организации Варшавского договора, но сейчас все усилия властей направлены на противостояние России. В материале отмечается, что польские и американские армии участвуют в совместных учениях неподалеку от российских границ. Журналисты из Китая обратили внимание, что Польша стала первой из стран Евросоюза, возобновившей военное сотрудничество с США. Варшава даже выступает за размещение американского ядерного оружия на своей территории.

«Польские власти ранее предоставили землю и фонд в два миллиарда долларов, умоляя американских военных разместиться в Польше, — это равносильно тому, как если бы военная артиллерия США разместила свое оружие прямо у российских границ», — говорится в статье.

Тесный союз Варшавы с Вашингтоном лишь обостряет отношения с Россией. Авторы материала пришли к выводу, что именно в связи с угрозой от Польши и США министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал западное стратегическое направление «наиболее угрожающим». Журналисты подчеркнули, что в случае вооруженного конфликта с Россией ядерное оружие США в Польше уничтожат первым.

«Польша превратится в главное поле битвы, на котором развернется военное противостояние двух великих держав — США и России. <…> Это равносильно тому, как если бы Польша целиком оказалась в обстановке ужаса и страха, вызванных ядерным противостоянием», — добавил автор материала.

«Антироссийский бульдог»

В свою очередь, Виктор Баранец считает, в НАТО Польша выполняет роль самого яростного «антироссийского бульдога и официантки США». Об этом говорит тот факт, что польское руководство «с хлебом и солью» готово принять американские ядерные ракеты для создания угрозы РФ.

«Базы, на которых будут располагаться американские бомбы, находятся только под контролем специалистов США, как того требует закон о нераспространении ядерного оружия, — рассказал Баранец в интервью ФАН. — Все эти объекты будут обведены генеральным штабом России в красный кружок. Таким образом эта цель в случае развязывания вооруженного конфликта РФ и США будет уничтожена в первую очередь. Польше придется стать заложницей ядерного противостояния двух стран. В связи с этим такое лизоблюдское решение Польши чрезвычайно опасно для нее самой. Ей достанется в первую очередь за то, что она приютила ядерное оружие США».

При этом собеседник ФАН сообщил, что власти Польши согласились на размещение других вооружений НАТО на своей территории.

«Речь идет об эшелонах противоракетной обороны и танковой дивизии США на своей территории. Кроме того, страна на весьма льготных условиях приобрела американские самолеты и взяла курс на то, чтобы старое советское оружие полностью вытеснить из своих вооруженных сил. Люди, которые знают истинное состояние дел, прекрасно видят, что Польша становится «американским погребом». Она нафарширована уже огромным количеством частей и боевой техники», — сказал он.

Однако российско-польские отношения можно проанализировать в широком смысле. По мнению Баранца, в Европе просто нет другой страны, которая бы «люто тявкала на Россию», как Польша.

«Все это делается под лживыми знаменами и лозунгами о российской военной угрозе. Руководство Польши буквально исходит ядовитой антироссийской желчью. Варшава становится все более озверевшей собакой США и всецело взяла курс на то, чтобы находиться под юбкой Вашингтона. Как тут не вспомнить слова Уинстона Черчилля о том, что «Польша — гиена Европы», — добавил эксперт.

Напомним, посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер в Twitter написала, что США могут передислоцировать свое ядерное оружие из Германии в Польшу, которая «четко выполняет свои обязательства, осознает риски и находится на восточном фланге НАТО». Депутат Госдумы Юрий Швыткин считает, что таким шагом американские власти лишь делают неизбежным ядерный апокалипсис. Он пообещал, что министерством обороны РФ будут приняты зеркальные меры.