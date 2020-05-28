Военный летчик считает, что фейки США о МиГ-29 в Ливии направлены на эскалацию конфликта

Москва, 28 мая. Снимки плохого качества, предоставленные американским командованием в Африке, не могут служить доказательством поставок российских МиГ-29 в Ливию. Такое мнение высказал заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

В разговоре с корреспондентом «Нью Информ» он заявил, что США должны предоставить внятные доказательства нарушения Россией эмбарго на поставку оружия в Ливию. Пока же это похоже на попытку обострить ситуацию в североафриканской стране.

«Мы в очередной раз видим, как США занимаются эскалацией конфликта в Ливии. Вот у Вашингтона работает разведка, она предоставляет командованию доказательства якобы незаконного нахождения российских истребителей в регионе. <…> Такие бумаги есть в распоряжении у Вашингтона? Нет» — пояснил Попов.

По его словам, непонятно, каким образом американские военные определили по нечетким снимкам, что на самолете закрашены опознавательные знаки. Кроме того, на фотографиях хорошего качества были бы заметны бортовой номер и другие характерные параметры.