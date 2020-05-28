Политолог Митина: коррупция превратила КПРФ в конспирологов

Санкт-Петербург, 28 мая. КПРФ превратилась в консервативную и конспирологическую партию, которая борется только за свой статус-кво. Такое мнение высказала политолог Дарья Митина во время онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Эксперт объяснила, почему члены КПРФ, находящиеся в парламенте, превратились в националистов, шовинистов и стали миллиардерами. По мнению политолога, начиная с 2000-х о КПРФ нельзя говорить как о коммунистической партии — она стала консервативной и конспирологической.

Причина кроется в коррупционном характере партии, считает политолог. По ее мнению, КПРФ превратилась в механизм, который работает только ради выборов и «договорняков».

«Им (КПРФ. — Прим. ФАН) комфортно, у них все есть. Они борются за свой теплый статус-кво», — подчеркнула Митина.

В последнее время, в период пандемии коронавируса, действия КПРФ, по мнению многих экспертов, выглядят неадекватными. В частности, коммунисты проводят несанкционированные акции в период эпидемии. Политолог Дмитрий Захаров ранее говорил, что за такие противозаконные действия коммунисты должны нести ответственность.

Также некоторые эксперты указали на заимствование коммунистической партией популистских идей скандального блогера Алексея Навального. По мнению аналитиков, такие шаги говорят лишь о крахе КПРФ как партии.