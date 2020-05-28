Экс-губернатор Камчатки заявил, что нельзя построить коммунизм в отдельном регионе

Москва, 28 мая. Нельзя построить коммунизм в отдельном регионе, заявил экс-губернатор Камчатки Михаил Машковец. Об этом он рассказал в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Он напомнил, что среди коммунистов были губернаторы РФ.

«Нужно говорить честно, что возможно, что невозможно. Как минимум, в разное время мне предлагалось семь миллионов долларов. 1,5 миллиона долларов мне предлагали, чтобы я назначил сенатором одного буржуя. Другие миллионы — чтобы я по-другому разделил лимиты раздачи красной рыбы на Камчатке. Для Камчатки главное — добыча лососевых», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что коммунисты игнорируют самоизоляцию. Представители партии КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым вышли на Красную Площадь для возложения цветов к Мавзолею Ленина в честь 150-летия со дня рождения организатора революции 1917 года.

Сделав это, они фактически проигнорировали меры самоизоляции, необходимые для предотвращения распространения COVID-19. Многие из пришедших к Кремлю коммунистов были без масок.