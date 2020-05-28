Рошаль опроверг информацию о тестировании всех новорожденных на COVID-19

Тестировать на коронавирусную инфекцию будут только тех новорожденных, матери которых больны COVID-19. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал президент национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Минздрав «решил тестировать всех новорожденных на коронавирус». Леонид Рошаль опроверг эту информацию.

«Это неверная информация. Тестировать будут только тех новорожденных, у матерей которых подтвержден COVID-19», — сказал Леонид Рошаль в комментарии ФАН.

Вероятно, путаница в СМИ возникла после появления в Сети методических рекомендаций Минздрава РФ по оказанию медпомощи беременным и роженицам с коронавирусом. Ведомство рекомендовало проводить тестирование новорожденных на наличие SARS-CoV-2 при рождении.

«У всех новорожденных необходимо проведение тестирования на SARS-CoV-2 при рождении», — говорится в документе.

В конце апреля Минздрав дал рекомендации по лечению беременных и новорожденных при COVID-19. Специалисты ведомства отмечали, что доказательств внутриутробной передачи вируса от матери к ребенку пока нет. При этом, по наблюдениям, многие малыши, чьи мамы заражены, не болели коронавирусной инфекцией. В свою очередь, беременные, которые страдают от хронических заболеваний, входят в группу риска развития тяжелых форм COVID-19.

В России выявлено более 379 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки был зарегистрирован 8371 случай заболевания COVID-19. При этом число выздоровевших за сутки превысило число заболевших. Из больниц выписали 8785 человек. За весь период распространения заболевания в России выздоровели более 150,9 тысячи человек.

Напомним, власти Китая в конце декабря сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Позже специалисты выяснили, что заболевание вызвано новым типом коронавируса, который получил название SARS-CoV-2. Из-за распространения болезни в других странах Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией COVID-19.