Санкт-Петербург, 28 мая. КПРФ не была виновата в развале СССР. Те, кто был верен коммунистическим идеалам, после 1991 года занялись восстановлением коммунистического движения, считает политолог, журналист и блогер Дарья Митина.

Она отметила, что сейчас левое движение в России представлено именно коммунистами, в том время как в Европе есть социал-демократы.

«В Европе социал-демократические партии мало чем отличаются от либералов. У нас традиции сильной социал-демократической партии нет. У нас левое движение сосредоточено на коммунистическом спектре. Либо это левые партии, которые дрейфуют в сторону коммунизма. Вся левая перспектива в России — на коммунистическом фланге», — подчеркнула она в ходе дискуссии в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Говоря о КПРФ, Митина выразила убеждение, что коммунистического в этой партии не осталось ничего. Эта политсила, по ее мнению, превратилась в консервативную и конспирологическую партию, которая борется только за свой статус-кво.

Причина, как считает политолог, заключается в коррупционном характере КПРФ. Из-за него же компартия превратилась в механизм, который работает только ради выборов и «договорняков».

«Им (КПРФ. — Прим. ФАН) комфортно, у них все есть. Они борются за свой теплый статус-кво», — подчеркнула Митина.

Отметим, что в период пандемии члены КПРФ позволяют себе высказывания и действия, которые, по мнению ряда политологов, выглядят неадекватными. В частности, коммунисты проводят несанкционированные акции в период эпидемии. Политолог Дмитрий Захаров ранее говорил, что за такие противозаконные действия коммунисты должны нести ответственность.