Депутат Госдумы призвал понизить пенсионный возраст на Дальнем Востоке

Пенсионный возраст в регионах Дальневосточного федерального округа может быть снижен. В Государственную думу внесен законопроект о приоритетном назначении страховой пенсии по старости для жителей Дальнего Востока.

Право на досрочную пенсию предполагается для тех граждан, которые имеют не менее 15 (для мужчин) и 12,5 лет (для женщин) трудового стажа на предприятиях и в организациях ДФО.

Корреспондент Федерального агентства новостей расспросил автора законопроекта, депутата Госдумы Андрея Андрейченко, о целях его инициативы.

Вернуть людей на Восток

Как отметил инициатор законопроекта, его предложение предусматривает, что люди, проработавшие определенный срок на Дальнем Востоке, смогут выйти на пенсию пораньше. В том числе потому, что там средний возраст мужчин не соответствует новому пенсионному возрасту.

«Средний возраст мужчин на Дальнем Востоке чуть-чуть превышает 60 лет. До 65 лет они не доживают в силу климата и многих иных обстоятельств, — заметил депутат. — Несправедливо, когда человек производит все нужные отчисления, а потом не выходит на заслуженный отдых, просто потому что умирает».

Кроме того, Дальний Восток для России играет особую геополитическую, историческую роль. Его нужно укреплять, в том числе с помощью правильной демографической политики, убежден Андрейченко.

«Те меры, которые предпринимаются сейчас государством, к сожалению, не способствуют уменьшению оттока населения из региона», — констатировал депутат.

Это наиболее заметно в бюджетной сфере, добавил собеседник ФАН.

«Учителя и врачи покидают регион. Особенно остро дела обстоят в небольших муниципалитетах», — констатировал парламентарий.

Именно поэтому государству следует использовать все возможные ресурсы, чтобы люди не только оставались на Дальнем Востоке, но и приезжали туда из других регионов России.

«Нужно принимать те меры, которые жители Дальнего Востока предлагают сами, чтобы люди, которые отдали региону лучшие годы, оставались», — убежден Андрейченко.

Предложенные меры опираются в том числе и на опыт СССР, заметил он.

«Если мы вспомним предыдущие этапы развития страны, преференции для жителей Дальнего Востока существовали и в советское время, и в 1990-е. Сегодня мы видим, что люди продолжают уезжать, — подчеркнул депутат. — Нужно, чтобы люди оставались жить на Дальнем Востоке или переезжали туда».

На реализацию предложенных мер понадобится около двух миллиардов рублей, считает собеседник ФАН.

Добавим, что по данным Росстата за 2019 год, средняя продолжительность жизни в Дальневосточном федеральном округе составила 70,22 лет — это самый низкий показатель в стране.

«Платить будут все»

Член Общественного совета при Министерстве труда РФ, заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин считает предложенную депутатом инициативу недостаточно продуманной.

«С моей точки зрения, система досрочных пенсий — это наследие плановой советской экономики, когда зарплаты устанавливались централизованным образом. Тогда возможности привлечения трудовых ресурсов в определенные регионы были ограничены», — вспомнил Горлин.

В рыночной экономике привлечение трудовых ресурсов должно обеспечиваться за счет отдельных работодателей, а не общества в целом — иначе такие механизмы лягут тяжелым бременем на налогоплательщиков, полагает эксперт.

«Я понимаю, что депутаты апеллируют не столько к привлечению трудовых ресурсов, сколько к тезису об особо тяжелых условиях труда. Но Дальний Восток — это же не Крайний Север», — отметил собеседник ФАН.

Если отдельные организации имеют возможности и ресурсы стимулировать работников не только через зарплаты, но и через компенсационные социальные пакеты, то они могут создавать для сотрудников добровольные пенсионные программы, предложил Горлин. По его словам, такие программы позволили бы человеку прекратить работу и получать пенсию до наступления общеустановленного пенсионного возраста.

«Кажется, будто это бесплатная льгота для соответствующих видов бизнеса и бюджетников. Но за это заплатит все общество», — предупредил эксперт.

Предложение парламентария о снижении пенсионного возраста для ДФО, кроме того, может привести к искажению стоимости трудовых ресурсов в ряде отраслей и видах деятельности Дальнего Востока, заметил Горлин. Если бизнес считает необходимым и целесообразным мотивировать работников и компенсировать особые условия, то он и должен нести соответствующие затраты, убежден эксперт.

«Да, часть потенциальных получателей досрочных пенсий затронуло повышение пенсионного возраста. Постепенно в рамках этого повышения их пенсии будут подтягиваться к новым условиям. Предложенное депутатом — шаг в обратном направлении», — считает эксперт.

Парламентариям хочется проявить заботу о части граждан, но это не должно идти в разрез с интересами всего общества, добавил он. После повышения пенсионного возраста будет непоследовательно откатываться назад спустя два года, резюмировал собеседник ФАН.

России нужен Дальний Восток

Директор Института политических исследований Сергей Марков считает иначе: он уверен, что для привлечения людей на Дальний Восток недостаточно не только снижения возраста выхода на пенсию, но и одних лишь усилий бизнеса.

«Нужно развивать регион экономически, нужны мощные государственные инвестиции, обеспечивающие рост уровня жизни дальневосточников», — заявил политолог.

При этом опираться лишь на предпринимательское сообщество не следует, добавил он. Здесь требуется мощная поддержка со стороны государства, заинтересованного в том, чтобы регион оставался российским.

«Необходимо отбросить идею, что частный бизнес все поднимет. Он может поднять, только если есть сильная государственная политика. Классический пример — Одесса XIX века. Тогда там произошел резкий рывок благодаря активнейшей позиции государства», — заметил собеседник ФАН.

Дальний Восток не является территорией повышенной опасности, он не за Полярным кругом, напомнил Марков. Напротив, этот регион является восточными «воротами» России, точкой сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, и в этом смысле — настоящим «клондайком» для новых проектов, инвестиций, развития человеческого капитала.

«Российский Дальний Восток мог бы стать отличным связующим звеном Европейской части России и тихоокеанского содружества наций. Но для этого он должен обеспечить быстрый экономический рост, и это — прямая забота правительства. Рост экономики в ДФО должен быть опережающим, не менее 10 процентов в год», — подчеркнул Марков.

Дальневосточный федеральный округ России был образован в 2000 году. В его состав входят Амурская область, Республика Бурятия, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Камчатский край, Магаданская область, Приморский край, Якутия, Сахалинская область, Хабаровский край и Чукотский автономный округ. В округе проживают 8 169 203 человека, это лишь 5,5 процента от общей численности населения Российской Федерации.

В 2012 году в России было создано Министерство по развитию Дальнего Востока (в 2019 году к его названию прибавилась и Арктика). С 2014 года в стране действует государственная программа «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа», призванная создать все условия для привлечения граждан к заселению и возделыванию огромных неосвоенных пространств региона.