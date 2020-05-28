Эксперт Мезюхо уверен в падении рейтинга Порошенко из-за включения в список Forbes

Москва, 28 мая. Включение Петра Порошенко журналом Forbes в тройку самых богатых бизнесменов Украины сильно бьет по его рейтингу. Об этом заявил политолог Иван Мезюхо.

Forbes оценил состояние Порошенко в 1,4 млрд долларов. По этому показателю бывший президент Украины уступает только олигарху Ринату Ахметову, владеющему энергетическим холдингом ДТЭК. Кроме того, по уровню благосостояния Порошенко идет вровень с главой группы «Интерпайп» Виктором Пинчуком.

«По моему мнению, это говорит о коррупционных деяниях в этой стране, той коррупционной вертикали власти, которую выстроил господин Порошенко, будучи президентом. Рейтинг Forbes сейчас сильно бьет по его политическому рейтингу: получается — народ нищает, а верхи богатеют», — отметил Мезюхо в эфире радио Sputnik.

Главным активом Порошенко остается его кондитерская корпорация Roshen. За прошлый год ее прибыль выросла на 41%.

«Порошенко, наверное, придется как-то объясняться перед украинским обществом — почему у него все хорошо, а у людей с каждым днем все хуже», — добавил эксперт.

По его словам, разбогатели именно те фигуры, которые больше всего заявляли о необходимости борьбы с коррупцией. Созданное во время президентского срока Порошенко Национальное антикоррупционное бюро оказалось не в состоянии бороться с коррупцией и само становилось участником громких скандалов.