Блохин сравнил фейк о российских МиГ-29 в Ливии с «пробиркой Пауэлла»

Вашингтон пытается превратить Ливию в новый Ирак, используя те же предлоги для вторжения в это государство, как и те, что были применены в 2003 году для свержения Саддама Хуссейна. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

Так собеседник ФАН прокомментировал пресс-релиз, который 27 мая выпустило американское командование в Африке. В нем военные утверждают, что вооруженные силы США имеют «неопровержимые доказательства» нарушения Россией эмбарго на поставки вооружения в Ливию. При этом анализ материалов, якобы подтверждающих перелет российских истребителей МиГ-29 на аэродром в Эль-Джуфру, показывает несостоятельность американского навета. Даже на явно поддельных «снимках из космоса» видно, что вместо 14 самолетов на данном аэродроме расположено всего 2.

Кроме того, нельзя не отметить и качество представленных снимков. Оно настолько низкое, что невозможно определить, что именно это за модели воздушных судов.

Блохин убежден, что целью информационной диверсии военных США является создание предлога, под которым их войска (или войска их союзников) могли бы вторгнуться в Ливию.

«Понятно, что эти обвинения не имеют никакой основы, — считает политолог. — И уж если они заявляют, что истребителей было 14, то пусть на своих «снимках» столько и покажут!»

Эксперт сравнил нынешние «доказательства» Соединенных Штатов с теми, что они предъявляли ранее, объясняя необходимость вторгнуться в ту или иную страну.

«Помните, была такая «пробирка» Колина Пауэлла с якобы образцом химического оружия, которой тот размахивал перед генеральной ассамблеей ООН? Тогда она была использована для оправдания американского вторжения в Ирак с целью свергнуть законного лидера Саддама Хуссейна, который, по версии Штатов, это химическое оружие у себя прятал, — объяснил собеседник ФАН. — Похожий предлог был использован для бомбежки Сирии, когда «Белые каски» устроили свою знаменитую инсценировку химатаки, которой правительство Башара Асада якобы подвергло мирное население».

Блохин объяснил схему, которой руководствуются Соединенные Штаты, когда хотят захватить ту или иную страну: объявляют всему миру, что на ее территории есть что-то угрожающее международной безопасности, ставят заведомо невыполнимый ультиматум, а затем осуществляют массированное и явно готовившееся не один год вторжение.

«Ну а потом, когда в захваченное государство приедут представители международных организаций и не найдут ничего из того, что послужило предлогом для войны, можно сказать, что, мол, «ошиблись мы, извините!», — заявил политолог. — Но дело-то уже сделано, страна захвачена и отыграть это назад уже никак нельзя».

Вот и сейчас, продолжил эксперт, американцы, голословно обвиняя Россию в поставке МиГ-29, хотят воспользоваться уже неоднократно апробированной методикой. Однако до сих пор не понятно, будет ли Вашингтон самостоятельно воевать в Ливии или просто поддержит Турцию, легитимизировав своим информационным вбросом ее противоправные действия в охваченной гражданской войной стране.