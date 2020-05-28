Вишневский и Гозман провоцируют панику, запугивая участников парада Победы коронавирусом

Москва, 28 мая. Представители так называемой оппозиции пытаются осквернить праздник Победы, являющийся священным для россиян. Они провоцируют панику, запугивая участников предстоящего парада коронавирусом.

Напомним, парад Победы, который традиционно проводится 9 мая, в этом году перенесли из-за пандемии. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что мероприятие состоится в Москве 24 июня — именно в это день прошел Парад Победы 1945 года.

По теме предстоящего парада решил высказаться депутат петербургского Закса и глава фракции «Яблоко» Борис Вишневский. Он написал целую заметку, в которой поддержал вброс о том, что власти якобы скрывают реальное число выявленных случаев коронавируса. По ничем не подкрепленному мнению Вишневского, если кто-то из участников парада подхватит инфекцию, власти скроют этот факт. Однако в итоге «яблочник» скатился к стандартной манипуляции, призвав отдать деньги, выделенные на парад, больным детям.

Примечательно, что Вишневский никак не поясняет, почему вдруг проведение парада Победы означает, что дети не получат лечение. Кроме того, петербургский парламентарий не упоминает, что немыслимо высокие цены на препараты от спинальной мышечной атрофии установили не российские власти, а американские производители этих лекарств.

Не обошел вопрос проведения парада и скандально известный Леонид Гозман, который каждый год возмущается, что 9 мая в России радуются, а не плачут. Ранее публицист уже спровоцировал скандал, приравняв войска НКВД к СС-овцам. Теперь же Гозман решил заранее записать участников парада в жертвы коронавируса, поставив под сомнение обещание Минобороны РФ обеспечить безопасность военных во время мероприятия.

Более подробно по теме парада Гозман высказался в эфире «Радио Свобода». Там он начал рассказывать, что власти якобы используют День Победы в качестве «религиозного культа».

«Причем победа очень хорошее основание, потому что Гитлер действительно был исчадием ада. <…> Трагедия, конечно, но, тем не менее, эту тварь смогли уничтожить. То есть это удобный праздник, это удобная точка для культа», — заявил Гозман.

Таким образом, публицист почему-то свел в одно и уважение россиян к Победе, и любовь к парадам, поклонение власти.

Из заявлений так называемых оппозиционеров видно, что они пытаются испортить людям праздник, которого граждане ждали с нетерпением. Тема коронавируса стала очередным поводом спровоцировать панику и безосновательно покритиковать власть.