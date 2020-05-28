Глава АВК Березин разъяснил, обяжут ли зрителей надевать маски в кинотеатрах

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Олег Березин заявил, что после окончания пандемии и открытия кинотеатров никто не вправе будет заставлять зрителей приходить в масках и уж тем более покупать их вместе с билетами.

Глава АВК, генеральный директор кинокомпании «Невафильм», прокомментировал Федеральному агентству новостей рекомендации Министерства культуры РФ и Роспотребнадзора по работе кинотеатров в период распространения COVID-19. Выяснилось, что в руководимой Березиным организации не только слышали об этих мерах, но и помогали их разрабатывать.

— Олег Станиславович, как вы оцениваете эти рекомендации?

— Давайте начнем с того, что, в принципе, эти предложения мы и готовили. И надо сказать большое спасибо Минкультуры и Роспотребнадзору, что они все наши предложения приняли и не добавили ничего сверху.

Поэтому, конечно, в нынешних обстоятельствах мы удовлетворены всеми этими требованиями. Они, на наш взгляд, разумны, и позволяют, с одной стороны, соблюдать эти все санитарные требования, и, с другой, — все-таки не превращать кинотеатр в полевой госпиталь, давая возможность зрителям получить хорошее настроение и удовольствие от просмотра фильмов.

— Театры, насколько известно, обязали соблюдать шашечную рассадку зрителей в зале. А в кинотеатрах как будет?

— У нас главная рекомендация — соблюдение социальной дистанции при рассадке в один метр, при этом мы можем делать исключения для членов семей и лиц, проживающих совместно. Здесь как раз есть возможность прийти всем членам семьи и посмотреть кино. То есть, проведя два месяца на карантине в своей квартире, они могут спокойно вместе сидеть в зале. Мы, признаться, очень переживали, что заставят даже членов семьи рассаживаться через раз.

Учитывая, что залы везде все разные, каждый кинотеатр будет сам определять схему рассадки зрителей с учетом своей конфигурации.

— Оба ведомства также ведут речь о масках и перчатках. Кто будет их выдавать? Как сотрудникам, так и зрителям.

— Понятно, что все граждане России носят сейчас свои маски и перчатки — у нас в стране нет схемы их раздачи. Но это всего лишь рекомендация, что касается зрителей. Не требование!

Поэтому тут уже вопрос личной санитарно-социальной ответственности граждан. Я допускаю, что в каком-то из кинотеатров решат вместе с билетом выдавать также маски и перчатки. Такое тоже может быть. И могут выдавать, а могут и продавать. Есть разные варианты.

— Никто обязывать, например, купить вышеупомянутые средства индивидуальной защиты зрителей не имеет права, я правильно понимаю?

— Кинотеатры будут обязаны обеспечить масками и перчатками, прежде всего, своих сотрудников. Особенно тех, кто работает в кассах, кинобарах, администраторами и тому подобное. Но опять же — это вопрос защиты своего персонала. Тут уже требование вполне себе нормальное. Зрителям же, подчеркну, — только рекомендовано.

— А могут ли, допустим, в каких-то кинотеатрах при желании обеспечивать зрителей масками и перчатками включать их в стоимость билета? И правомерно ли это будет?

— В цену билета нельзя это внести. Но тут есть нюансы. То есть где-то вместе с билетом, условно говоря, могут их выдавать. Однако навязать услугу — «купите билет, а вот вам к нему еще и маска с перчатками» — естественно, ни один кинотеатр не может. Такая схема вряд ли будет работать.

— Мы знаем, что кинотеатры за эти два прошедших месяца понесли огромные убытки…

— Они продолжают их нести!

— Да, продолжают. Скажите, есть ли вероятность, что кинотеатры повысят цены на билеты? Все это закончится, люди пойдут смотреть фильмы, и неожиданно узнают, что цены выросли. Кинотеатры же захотят хоть как-то возместить свои потери. Возможна ли такая ситуация?

— Знаете, я вообще считаю, что ценность кинопросмотра должна возрастать. И, соответственно, должна возрастать цена билета. Но не таким путем — вот просто взяли и подняли цены!

В России цена билета давно уже вообще не менялась — как бы кинотеатры ни хотели ее увеличить. Средняя цена — 251 рубль — держится на протяжении вот уже последних лет десяти, наверное. Несмотря на все инфляции и так далее. Потому что это рынок покупателя. Но если кинотеатр в состоянии предложить своему зрителю нечто большее, за что тот готов заплатить больше, то почему бы и нет? И я бы сказал, что это более правильный путь — кинотеатру стремиться предлагать нечто большее для зрителя и создавать бóльшую ценность, чем двигаться в сторону понижения цены и понижения, соответственно, ценности услуги…

Напомним, Министерство культуры РФ и Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека подготовили рекомендации по профилактике COVID-19 в кинотеатрах страны.

В частности, предлагается: сажать зрителей в зале на расстоянии одного метра друг от друга; рекомендовать зрителям носить маски, а сотрудников кинотеатров при обслуживании клиентов обязать быть в масках и перчатках (и менять их надо раз в три часа); воздержаться от посещения кинотеатров людям с симптомами ОРВИ; установить между сеансами получасовые интервалы для уборки, дезинфекции и проветривания залов.

Кроме того, сотрудникам кинотеатров необходимо будет регулярно измерять температуру, а кассирам, барменам и уборщикам не следует общаться между собой. И, наконец, повсюду должны быть антисептики.

Ранее режиссер нового российского блокбастера, фантастического триллера «Спутник» Егор Абраменко пообещал, что по окончании пандемии COVID-19 премьера фильма пройдет и в кинотеатрах.