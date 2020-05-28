«Новая газета» отказалась от публичных мероприятий в поддержку журналиста Ильи Азара

Москва, 28 мая. «Новая газета» не станет организовывать публичные мероприятия в поддержку своего журналиста Ильи Азара. Об этом заявил главный редактор издания Дмитрий Муратов.

По его словам, большинство сотрудников СМИ в данный момент соблюдают режим самоизоляции. При этом сам Муратов намерен следить за условиями содержания Азара и оказывать ему юридическую помощь.

Напомним, Илья Азар, являющийся также муниципальным депутатом московского района Хамовники, был задержан 26 мая сотрудниками полиции за нарушение карантина. Несмотря на продолжающуюся эпидемию коронавируса, журналист предпринял попытку одиночного пикета в поддержку создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, который подозревается в вымогательстве.

Тверской суд Москвы назначил Азару 15 суток административного ареста за повторное нарушение.

Ранее у Муратова произошел конфликт с журналисткой «Новой» Еленой Милашиной. В результате автор фейковых статей про Чечню решила публиковать свои материалы не на сайте издания, а в своем аккаунте в Facebook.

Федеральное агентство новостей выяснило, что Муратов зарабатывает миллионы на заказных и фейковых материалах. В этом ключе оказываются обманутыми подписчики «Новой», у которых издание просит пожертвования.