Будущие кадеты по просьбам родителей сдадут вступительные экзамены онлайн

Москва, 28 мая. Вступительные испытания в довузовские образовательные учреждения Минобороны России организуют в дистанционном формате в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и просьбами родителей, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

По той же причине прием документов на поступление продлен до 1 июля, личные дела принимаются на электронную почту учебных заведений.

В Минобороны уточнили, что вступительные испытания по русскому и иностранному языку, математике, а также определение психологической готовности к обучению в училищах пройдет с 10 июля по 1 августа в формате дистанционного собеседования по видеосвязи.

Оценки по физической подготовке будущим воспитанникам выставят по итогам прошедшего учебного год. Приемные комиссии также рассмотрят документы для оценки общественных, творческих и спортивных достижений, завершат работу они 10 августа.