Берлин, 28 мая. Министерство иностранных дел Германии пригласило посла РФ в стране Сергея Нечаева на беседу по делу о хакерской атаке на Бундестаг в 2015 году. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы МИД ФРГ.

Статс-секретарь МИД Германии Мигель Бергер 28 мая пригласил посла России Сергея Нечаева на разговор в ведомство.

«От имени федерального правительства он самым жестким образом осудил хакерское нападение на Бундестаг Германии», — подчеркнули в пресс-службе внешнеполитического ведомства ФРГ.

В начале мая сообщалось, что в Германии объявили в международный розыск российского хакера Дмитрия Бадина. Ордер на его арест выдал федеральный прокурор. Россиянина подозревают в том, что он якобы совершил несколько кибератак, одну из которых — на немецкий парламент в 2015 году. В США Бадина также подозревают в якобы «вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году».

Российская сторона неоднократно опровергала все обвинения в причастности к кибератакам на другие страны. О правдивости заявлений Москвы наглядно свидетельствует провальный доклад спецпрокурора Роберт Мюллер о «вмешательстве» России в выборы президента в США в 2016 году. На расследование были потрачены миллионы долларов американских налогоплательщиков, продолжалось оно долгие два года. Сам глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно называл это расследование «охотой на ведьм».