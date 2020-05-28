Карасев указал на беспрецедентное давление США на Украину в деле Порошенко

Киев, 28 мая. Киев испытывает на себе постоянное давление послов США, выступающих за прекращение расследований уголовных дел, в которых фигурирует имя экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев.

«Это беспрецедентно, чтобы вообще послы США, которые были на Украине с начала 90-х годов, начиная с посла Романа Попадюка и заканчивая Мариной Йованович, написали письмо с фактически призывом не трогать Порошенко», — заявил эксперт в эфире телеканал «Россия-1».

Политолог считает верными действия правоохранительных органов Украины в отношении бывшего президента, однако он опасается, что Киев может поддаться давлению Вашингтона. По словам Карасева, жесткие действия Украины, направленные на Порошенко, могут поставить страну в тяжелое финансовое положение.

Дело в том, что США являются главными акционерами Международного валютного фонда, который предоставляет Украине кредиты. Помимо этого, украинское правительство задолжало огромные суммы американским частным фондам и другим кредиторам, пишет «ПолитПазл». Боясь лишиться финансовых потоков, Украина опасается открытой конфронтации с западными партнерами и не выступает против политических указаний Вашингтона.

Напомним, Петр Порошенко обвиняется на Украине в государственной измене, коррупции, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением и легализации преступных доходов. Сам бывший президент отрицает все обвинения и регулярно игнорирует вызовы на допросы в украинское Государственное бюро расследований.