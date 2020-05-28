Автошколы ДОСААФ первыми открылись в период пандемии для обучения будущих военных

Москва, 28 мая. Практически во всех регионах страны возобновилась работа автошкол ДОСААФ для обучения допризывной молодежи к военной службе, передает корреспондент Федерального агентства новостей. По словам директора департамента профессионального обучения ДОСААФ России Александра Валяева, это стало возможным благодаря включению оборонного общества в перечень системообразующих организаций российской экономики.

Александр Валяев рассказал о том, что обучение будущих защитников Отечества проводится в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями.

«Несколько раз в день вся техника, оборудование и классы автошкол подвергаются дезинфекции, теоретическая подготовка проводится преимущественно дистанционно, практические занятия проходят в формате «один инструктор – один ученик» с использованием необходимых средств защиты лица и рук», — пояснил он.

Как стало известно ФАН, в ряде регионов введенные ограничительные меры сорвали подготовку курсантов ДОСААФ к весеннему призыву — речь идет о Республике Ингушетия и Еврейской автономной области.

«Также есть регионы, в которых ситуация с обучением курсантов ДОСААФ оставляет желать лучшего», — отметил глава департамента.

По мнению Валяева, выполнять ежегодное госзадание удастся только при консолидации региональных властей, комиссариатов и организаций ДОСААФ России. Как уточнили ФАН в пресс-службе ДОСААФ, в государственном задании на подготовку граждан по военно-учетным специальностям для Вооруженных сил РФ на 2020 год значится свыше 26000 человек.

Напомним, ДОСААФ России (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) было включено в перечень системообразующих организаций российской экономики в конце апреля 2020 года. Инициатором включения оборонного общества в данный перечень выступило Минобороны России.