Новые маневры «Академика Черского», способного достроить «Северный поток — 2»

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое в состоянии достроить газопровод «Северный поток — 2», вышло из немецкого порта Мукран и в данный момент находится на якорной стоянке близ порта Засниц.

Напомним, «Академик Черский» уже несколько месяцев совершает различные маневры, которые заставляют с интересом следить за передвижениями этого судна. В порт Мукран в Германии, где находится логистическая база «Газпрома» и где хранятся трубы для «Северного потока — 2», российское судно пришло 8 мая после трех месяцев пути. Такую информацию приводит РИА Новости, основываясь на данные сервисов слежения за морскими судами MarineTraffic, VesselFinder и Myshiptracking. В ходе «странствий», которые начались от порта Находка, трубоукладчик обогнул Африку, а также неоднократно менял пункт назначения (см. инфографику Федерального агентства новостей).

В декабре 2019 года США ввели санкции против «Северного потока — 2» (как отмечают эксперты, чтобы расчистить европейский рынок для американского сжиженного газа). Вашингтон потребовал от подрядчиков немедленно прекратить строительство трубопровода. Швейцарская компания Allseas, которая вела работы в Балтийском море, вероятно, опасаясь санкций, сразу заявила о приостановке прокладки «Северного потока — 2».

Единственным российским судном, способным достроить «Северный поток — 2», на данный момент является трубоукладчик «Академик Черский». Судно принадлежит ООО «Газпром флот» — дочернему предприятию «Газпрома».

После объявления об американских санкциях министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что «Академик Черский» может быть использован для достройки газопровода, но потребуется некоторое время на переоснащение трубоукладчика.

В мае 2020 года Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) отказалось удовлетворить ходатайство компании Nord Stream 2 AG — оператора «Северного потока — 2» — о выводе газопровода из-под действия ограничений, предусмотренной поправками к газовой директиве ЕС.

«Северный поток — 2» запланирован в виде двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод должен пройти от побережья РФ до Германии по дну Балтийского моря. Против проекта активно выступает Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского газа через свою территорию, а также некоторые европейские страны, поддерживающие Киев, и США. У Вашингтона тут свой интерес — попытаться захватить европейский рынок под американский сжиженный газ.

Однако, несмотря на противодействие Запада, так или иначе «Северный поток — 2» будет достроен, а пока «приключения» «Академика Черского» продолжаются.