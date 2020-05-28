МИД РФ заявил, что готов к контактам с Украиной на высшем уровне ради конкретного результата

Москва, 28 мая. Россия ни разу не уклонялась от диалога с Украиной на высшем уровне, но такие контакты не должны осуществляться ради чьей-то рекламы или для проформы. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в ходе онлайн-конференции, посвященной российско-азербайджанскому сотрудничеству.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю годовщины вступления в должность рассказал, что готов к любым форматам переговоров для урегулирования конфликта в Донбассе. По его словам, в последнее время он не беседовал с российским лидером Владимиром Путиным, но диалог является неизбежным.

Как пишет РИА Новости, по словам Руденко, Россия никогда не уклонялась от диалога с Украиной.

«Россия ни разу не уклонялась от прямых диалогов. И такие диалоги были и раньше в ходе телефонных разговоров, в ходе личной встречи президента Путина с Зеленским в Париже в декабре прошлого года», — напомнил он.

Напомним, глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет не против обмена послами с Киевом. Он также отметил, что дипломатические отношения были свернуты именно по вине Украины.

Сергей Лавров также отметил, что РФ и Украина остаются сильно связаны в экономике. Например, в сфере транспорта, гуманитарных дел. Поэтому, по его мнению, неразумно постоянно возводить какие-либо барьеры. По словам министра, российские дипломаты заинтересованы в контактах. В пример он привел договоренности по транзиту газа и обмену удерживаемыми лицами, которые были достигнуты после встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидером РФ Владимиром Путиным.