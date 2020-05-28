Проживающий во Франции Гуриев поддерживает популистские идеи Навального

Рассуждающий о популизме российский экономист Сергей Гуриев сам придерживается данной политики, что прослеживается в его словах и отсутствии конкретных действий. Наше издание проанализировало заявления эксперта разных годов и пришло к выводу, что Гуриев склонен к пустым заявлениям на тему экономики и проблем общественности.

Экономист Гуриев в 2013 году проходил в качестве свидетеля по «второму делу ЮКОСа». По версии следствия, его и остальных экспертов за подготовку выгодных для олигарха Михаила Ходорковского докладов могло стимулировать руководство нефтяной компании. В этом же году Гуриев тайно бежал из России и теперь живет во Франции, критикуя родную страну из заграницы.

В эфире «Эха Москвы» экономист много рассуждал о популизме как политическом движении. В числе прочего он сказал, что является координатором европейской сети по исследованию данного вида политической деятельности, поэтому, вероятно, не причисляет себя к лагерю популистов и резонеров. Однако анализ слов Гуриева показывает обратное.

Что такое популизм

Основное отличие популистов перед остальными — апеллирование к широким массам общественности и обещание быстрых решений их проблем. Политик данного толка всегда делит людей на «народ» и «элиты» и противопоставляет первых вторым. Популистов можно отличить и по другим признакам. Так, использующий данные методы деятель всегда акцентирует внимание на экономическом аспекте и социальных проблемах, а его целью является получение власти путем получения народного одобрения. Для этого политик-популист обещает быстрое решение проблем с зарплатами, медициной, жилплощадью и прочими бытовыми вещами.

Многие из популистов выставляют себя защитниками отдельных категорий граждан и утверждают, что выражают интересы большинства граждан страны. Яркими примерами в России сегодня являются Алексей Навальный, Любовь Соболь и остальные сотрудники ФБК. Все они, придя к власти, обещают решить проблемы с коррупцией, которые есть во всех странах, медициной, свободой слова (в том числе в СМИ) и продажностью судов, тем самым пытаясь заработать одобрение россиян. Точно таким же риториком является и Гуриев.

Почему Гуриев — популист

Отличительным признаком политика-популиста является рассуждение только на словах, но не переход к делу. На «Эхе» Гуриев заявил, что под словом «патриотизм» он понимает хорошую оплату труда врачей и преподавателей, высокий уровень медицины.

«Для меня патриотизм — это достойные зарплаты врачей и учителей, это уверенность российского гражданина в том, что он может получить качественное здравоохранение. Вот это патриотизм», — заявил Гуриев.

Здесь экономист занял сторону народа и показал якобы переживание за их проблемы, что является явным признаком популизма. К слову, в популистских настроениях Гуриева упрекнул и ведущий передачи. Также примечателен тот факт, что экономист все еще проживает во Франции и боится вернуться в Россию, следовательно, не может напрямую воздействовать на какие-то факторы в жизни страны.

Далее Гуриев заявляет, что координирует европейскую сеть по изучению популизма и дает определение понятия.

При этом Навального Гуриев считает «нормальным» политиком, но никак не популистом, хотя все действия и слова оппозиционера, согласно определению эксперта, указывают на обратное.

«Алексей Навальный, который требует восстановить независимость и эффективность судов, разделение властей, независимость СМИ, борьбу с цензурой, — это, конечно, не популист, а нормальный европейский политик», — заявил экономист.

Современные популисты, кроме обещания быстрого решения проблем, играют на страхе населения перед мировой интеграцией. Так, Гуриев в июльской статье 2019 года напомнил об экономической нестабильности, причиной которой является глобализация.

«Впрочем, это определение не отменяет важности экономических факторов, включая последствия недавнего мирового финансового кризиса и экономическую нестабильность, обусловленную глобализацией и техническим прогрессом (аутсорсинг, автоматизация, рост конкуренции со странами с низкими зарплатами)», — заявил экономист.

Продвигал тезис о вреде глобализации Гуриев и в 2018 году, когда рассказывал о росте популистских настроений в Европе. Тогда он указал на переживания народа о росте миграции и мировой интеграции: европейцы опасаются, что эти факторы могут привести к уничтожению культурной идентичности.

В интервью «Радио Свобода» (признан иноагентом) Гуриев резонерствовал о свободе слова в России, теме, которая также беспокоит обычных граждан.

«Поэтому, конечно, очень грустно смотреть на то, что происходит сегодня в России, с точки зрения качества экономической дискуссии. Мне кажется, мы действительно наблюдаем наступление на свободу дискуссии», — заявил экономист.

Популист поддерживает популиста

В апреле 2020 года Гуриев выступил с поддержкой «5 шагов» Алексея Навального — популистского продукта, который оппозиционер продвигал через свои площадки. Анализ, проведенный журналистами, показал, что инициатива блогера не нашла поддержки у большей части его аудитории. При суммарном количестве подписчиков в более чем 9,8 миллиона человек подписи к 28 мая оставили всего 1,6 миллиона, что составляет всего 16%.

К слову, в начале мая Навального поддержали 10%. То есть рост за почти полный месяц составил всего 6% при условии активной раскрутки в Сети, на YouTube и в блогах.

Основатель ФБК также часто хвалит Гуриева на своих площадках, а сам экономист причастен к президентской кампании ютубера, хоть и не занимался ее написанием. Вполне вероятно, что Гуриев, как специалист по популизму, понимает, что инициатива Навального является ярким примером данной политики, но поддерживает ее ввиду «дружбы» с оппозиционером, внося таким образом «оплату» за свой пиар на более масштабных площадках.