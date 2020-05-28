Две женщины загнали детей на стол, чтобы выгулять собак на площадке в Брянске

Брянск, 28 мая. Две собачницы в Брянске решили выгулять своих питомцев на детской площадке, они спустили животных с поводка и загнали на теннисный стол гулявших на площадке детей. Читатель Федерального агентства новостей, который стал очевидцем инцидента, заснял все происходящее на видео.

По имеющейся информации, инцидент произошел во дворе жилого дома по улице Рылеева. Случайный прохожий заметил, что пятеро детей стоят на теннисном столе. На вопрос, почему они там стоят, дети ответили, что женщины сказали им забраться повыше, чтобы собаки не покусали. Оказалось, что в таком положении дети находятся уже около 10 минут.

Что касается собачниц, то они весьма бурно отреагировали на просьбу взять собак на поводок и увести их с детской площадки. Одна из них в качестве ответа на просьбу стала показывать неприличные жесты. Женщины покинули двор лишь после того, как очевидец предупредил, что вызовет правоохранителей.