Располневшая Семенович призналась, что заедает стресс в самоизоляции

Москва, 28 мая. Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович призналась, что набрала лишние килограммы в самоизоляции. Новый пост певица разместила в своем профиле в Instagram.
Певица отметила, что решила пойти по пути стройности и заняться своей фигурой. Как рассказала Семенович, режим самоизоляции она перенесла тяжело, к тому же появились проблемы в личной жизни и на работе. Артистка призналась, что чуть не потеряла близкого человека и лишилась нескольких рабочих контактов.
Я начала свой путь к стройности ???? Это были очень сложные для меня три месяца и это связанно не только с вирусом и самоизоляцией . Это связанно и с личной жизнью тоже, с конца февраля я попала в какой-то странный водоворот событий, я чуть не потеряла близкого человека , потеряла несколько контрактов по работе ,и все мои планы на весну испарились и остались мечтами . Мне было очень тревожно , я находилась в стрессе и признаюсь честно : просто начала есть ???? Для меня еда , это самый большой Антистресс, так было во времена спорта, когда лакомство было для меня похвалой за хороший результат на соревнованиях ( как собака Павлова)???????????? А в процессе подготовки к турниру вечное чувство голода и взвешивание каждый день ???? Вот и сейчас как бы я не старалась работать с психологами и читать много литературы , я продолжаю иногда заедать свой стресс ???? Иногда обжорство длится пару дней и это не сказывается на моей фигуре, а иногда нервы находятся на таком пределе , что я не могу остановить себя долгое время. Когда-нибудь я расскажу вам историю своей жизни этой весной , а сейчас беру себя в руки и начинаю приводить свой дух и своё тело в форму???????? Если есть желающие идти к стройности со мной , я буду только рада! Смотрите все мои действия и рацион питания у меня в сторис ❤️ Я знаю, что все наладится и станет наилучшим вариантом судьбы @revital_park ???????? #история #мояжизнь❤️ #стройность #худеемвместесомной #любовькжизни #счастьевмелочах????✨ #веримвдобро #позитивщики❤️❤️❤️
Постоянный стресс певица заедала, она забросила диету. Привычка набрасываться на сладкое появилась у нее еще в детстве. Тогда она занималась фигурным катанием, следствием чего было постоянное физическое и психологическое напряжение.
«Лакомство было для меня похвалой за хороший результат на соревнованиях. Как собака Павлова», – заметила Анна Семенович.
Сейчас ситуация повторяется, и в любой сложной ситуации экс-солистка группы «Блестящие» бежит к холодильнику. По ее словам, «иногда обжорство длится пару дней».
«Это не сказывается на моей фигуре», — отметила певица, пояснив, что иногда не может прекратить многое есть в течение длительного времени, и тогда на весах появляются лишние килограммы.
Анна рассказала, что пыталась бороться со своей проблемой с помощью профессиональной литературы, также она работала с психологами, но это не дало результатов.
«Когда-нибудь я расскажу вам историю своей жизни этой весной, а сейчас беру себя в руки и начинаю приводить свой дух и свое тело в форму», — поделилась она с подписчиками.
Ранее Семенович показала, как менялась ее грудь с возрастом. Как пишут СМИ, звезда решила окончательно расставить точки над «i», доказав, что свой бюст она унаследовала генетически.