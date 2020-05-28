Располневшая Семенович призналась, что заедает стресс в самоизоляции

Москва, 28 мая. Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович призналась, что набрала лишние килограммы в самоизоляции. Новый пост певица разместила в своем профиле в Instagram.

Певица отметила, что решила пойти по пути стройности и заняться своей фигурой. Как рассказала Семенович, режим самоизоляции она перенесла тяжело, к тому же появились проблемы в личной жизни и на работе. Артистка призналась, что чуть не потеряла близкого человека и лишилась нескольких рабочих контактов.

Постоянный стресс певица заедала, она забросила диету. Привычка набрасываться на сладкое появилась у нее еще в детстве. Тогда она занималась фигурным катанием, следствием чего было постоянное физическое и психологическое напряжение.

«Лакомство было для меня похвалой за хороший результат на соревнованиях. Как собака Павлова», – заметила Анна Семенович.

Сейчас ситуация повторяется, и в любой сложной ситуации экс-солистка группы «Блестящие» бежит к холодильнику. По ее словам, «иногда обжорство длится пару дней».

«Это не сказывается на моей фигуре», — отметила певица, пояснив, что иногда не может прекратить многое есть в течение длительного времени, и тогда на весах появляются лишние килограммы.

Анна рассказала, что пыталась бороться со своей проблемой с помощью профессиональной литературы, также она работала с психологами, но это не дало результатов.

«Когда-нибудь я расскажу вам историю своей жизни этой весной, а сейчас беру себя в руки и начинаю приводить свой дух и свое тело в форму», — поделилась она с подписчиками.

Ранее Семенович показала, как менялась ее грудь с возрастом. Как пишут СМИ, звезда решила окончательно расставить точки над «i», доказав, что свой бюст она унаследовала генетически.