Сторонники ПНС Ливии пытаются выдать неисправные Миг-25 ВВС ЛНА за МиГ-29 ВКС РФ

Триполи, 28 мая. Twitter-аккаунт, поддерживающий так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, попытался выдать старые самолеты Ливийской национальной армии (ЛНА) МиГ-25, не использовавшиеся с 2011 года, за якобы прибывшие на ливийскую авиабазу Аль-Джуфра российские истребители МиГ-29. При этом в качестве «неопровержимых доказательств» были использованы скриншоты из общедоступного ресурса Google-карты.

Таким образом, источник ПНС Ливии самым нелепым образом попытался подкрепить голословное заявление американских военных AFRICOM, которые на основании старых снимков авиабазы ВКС РФ Хмеймим в Сирии и нескольких фотографий боевых самолетов намеревались доказать якобы передачу истребителей МиГ-29 из России в Ливию. Однако выдать желаемое за действительное, как оказалось, не так уж просто, и увидеть очевидные промахи в предоставляемых «фактах» не так уж сложно, достаточно лишь обратить внимание на детали.

Google Maps в деталях

При изучении все того же ресурса Google Maps и рассмотрении крупным планом ливийской авиационной базы Аль-Джуфра можно отчетливо определить, что стоящие на ее территории самолеты — это советские Миг-25, а не МиГ-29, о чем говорит характерная форма воздухозаборников реактивного двигателя. Источник вброса, скорее всего, так спешил опубликовать эту «сенсацию», что даже не подумал, что две боевые машины, созданные одним и тем же ОКБ МиГ имеют существенные конструктивные различия и даже разные габаритные параметры, которые можно увидеть невооруженным глазом.

Дело в том, что на авиационной базе Аль-Джуфра уже много лет находятся неиспользуемые военно-воздушными силами армии фельдмаршала ЛНА Халифы Хафтара образцы советской техники, такие как МиГ-25, Ту-22, а также различные транспортные воздушные суда. Вся эта техника давно уже не эксплуатируется ливийскими военными еще с 2011 года, так как самолеты имеют всевозможные повреждения и из-за затяжного внутриливийского кризиса многие годы никто не занимался их ремонтом и обслуживанием.

Не учли ошибки AFRICOM

Тем не менее это не помешало боевикам ПНС использовать снимки военного объекта ЛНА с непригодной для выполнения боевых задач авиационной техникой в качестве вброса, выдав их за «российские МиГ-29». Примечательно, что после предоставленных AFRICOM фотографий ужасного качества, на половине которых просто невозможно определить ни тип, ни принадлежность самолетов, аккаунт в соцсети Twitter, поддерживающий режим Файеза Сарраджа, опубликовал скриншоты с Google Maps. При этом на территории авиабазы Аль-Джуфра не видно ни одного МиГ-29 ВКС РФ, что в очередной раз лишь подтверждает абсурдность обвинений американского командования.

Фабрика вбросов ПНС Ливии

Однако самым интересным является тот факт, что именно этот Twitter-аккаунт на минувшей неделе разместил видеоролик с телом неизвестного белокожего мужчины, пытаясь выдать его за убитого бойца ЧВК «Вагнера». Таким образом, становится понятно, что протурецкое марионеточное «правительство» в Триполи, утратившее легитимность согласно Схиратским соглашениям еще в начале 2018 года, использует ряд интернет-ресурсов для ведения информационной войны. Тем самым террористы ПНС всячески отвлекают внимание международного сообщества от продолжающегося вмешательства Турции во внутренние дела Ливии, из-за которого страдает ливийский народ.

Хотелось бы отметить, что помимо ливийских МиГ-25 на авиационной базе Аль-джуфра находится несколько единиц советских дальних тяжелых сверхзвуковых самолетов Ту-22, которые также давно не эксплуатируются ливийскими пилотами. Вероятно, в ближайшее время стоит ожидать новую порцию обвинений со стороны AFRICOM в якобы передаче Россией ракетоносцев-бомбардировщиков Ливии, несмотря на то, что имеющиеся у североафриканской страны образцы уже вряд ли,когда-нибудь поднимутся в небо.

Напомним, ранее командующий AFRICOM, генерал ВС США Стивен Таунсенд заявил о том, что Россия якобы передала Ливийской национальной армии боевые самолеты. При этом американская сторона подчеркнула, будто бы деятельность Москвы усложняет ситуацию в североафриканском государстве. При этом в Пентагоне абсолютно ничего не сказали о турецкой интервенции в Ливию и продолжающихся нарушениях Анкарой оружейного эмбарго ООН, ни слова о регулярной переброске на ливийскую территорию сирийских террористов-наемников, завербованных Турцией в Идлибе для пополнения рядов вооруженных группировок ПНС.

Накануне в интервью Федеральному агентству новостей главный редактор издания Politrussia Руслан Осташко отметил ущербность «доказательств» присутствия самолетов ВКС РФ в Ливии, которые были предоставлены военным командованием Соединенных Штатов в Африке (AFRICOM).

МиГ-25 – сверхзвуковой перехватчик, разработанный советским конструкторским бюро Микояна-Гуревича еще в конце 1960-х гг. В период конца 1970-х — начала 1980-х годов эти боевые самолеты были закуплены Ливией в количестве 96 единиц, эта североафриканская страна являлась одним из главных пользователей данных истребителей-перехватчиков.