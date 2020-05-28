Пекин, 28 мая. Польша стала важным инструментом США для провокаций в адрес России, но Варшава поплатится за свое проамериканское поведение, пишет китайское издание «Феникс».

После распада Организации Варшавского договора Польша стала действовать опрометчиво, активно пытаясь пробиться в западный лагерь. Чтобы получить расположение Штатов, Польша выбрала антироссийскую внешнюю политику, и в конечном итоге стала самым важным стратегическим инструментом, который используют США в противостоянии с Россией.

«Чтобы угодить Америке, Польша умышленно провоцировала Россию, идя на крайние меры, что заставило разгневанную Москву «обнажить меч», — говорится в статье.

Журналисты отметили, что действия России по укреплению своих позиций на границах неудивительны — это ответный шаг на решение Вашингтона отправит тысячи своих военных для совместных с Польшей учений вблизи российских границ.

Кроме того, Польша готовится принять ядерное оружие, которое США вывезут из Германии, а также предоставила американцам землю и фонд в два миллиарда долларов, умоляя разместить военных США в стране.

«Как только Польша примет американское ядерное оружие, вывезенное из Германии, это заставит Россию острее почувствовать ядерную угрозу, исходящую от США. В ответ Москве придется разместить равнозначные ядерные силы вблизи границы с Польшей, — отметил автор публикации. — Это равносильно тому, как если бы Польша целиком оказалась в обстановке ужаса и страха, вызванных ядерным противостоянием России и Америки».

По мнению журналистов, Варшава даже во время пандемии продолжает следовать за США, хотя объединение усилий в борьбе с эпидемией с Россией принесло бы пользу народу Польши, считает эксперт. Это, по мнению журналиста, может говорить, что Польша «потеряло всякое здравомыслие».