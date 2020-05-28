Эксперты объяснили необходимость уголовного наказания за фальсификации о Второй мировой

Запад пытается разрушить историю России; в попытках переписать историю Второй мировой войны западные страны использует все возможности. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Уголовная ответственность

Уголовное наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет могут ввести за фальсификацию исторических фактов о причинах и итогах Второй мировой войны. Такой законопроект внес в Государственную думу депутат Алексей Журавлев.

Предлагается наказывать за возложение на Советский Союз ответственности за развязывание Второй мировой войны либо отрицание основной роли СССР в победе над странами оси. А также — за публичное распространение сведений о тождественности официальной политической идеологии СССР и нацизма.

Штраф за эти деяния может составить до 300 тысяч рублей, а лишение свободы — до трех лет.

Кроме того, если подобное будет совершено лицом с использованием своего служебного положения или СМИ, то наказание возрастет. Другим отягчающим обстоятельством предложено считать искусственное создание доказательств обвинения. За это предусмотрен штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, а также лишение свободы на пять лет.

Защитить правду

Как отметил политолог Владимир Карасев, разрушив Советский Союз, Запад пытается разрушить и великую историю России. В попытках переписать историю Второй мировой войны западные страны использует все возможности.

«Так, расстрел эсэсовцами польских офицеров в Смоленской области западные фальсификаторы представили как расстрел поляков сотрудниками НКВД, ссылаясь на Геббельса, лично готовившего ложную версию. Пакт Молотова-Риббентропа, так необходимый Советскому Союзу для подготовки к защите своих рубежей, Запад представляет как сговор товарища Сталина с Гитлером», — пояснил политолог.

Эксперт обратил внимание, что Запад ставит СССР на одну ступень с нацистской Германией. При этом они забывают о Европе, заключившей договор с нацистами ранее и позволившей разорвать суверенную Чехословакию.

«Поэтому инициативу о введении уголовной ответственности за фальсификацию истории Второй мировой войны я полностью поддерживаю. Это великая история и Великая Победа русского народа и всех народов Советского Союза! Мы обязаны защищать нашу единственно правильную точку зрения любыми, даже самыми жесткими методами», — заключил Владимир Карасев.

Вызовы для России

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков считает, что предложение депутата Журавлева во многом следует европейскому примеру. Континентальная система права содержит много примеров уголовного наказания за оправдание преступлений, совершенных по идеологическим причинам в XX веке.

«Власти многих государств, особенно Восточной и Центральной Европы, основывают свою легитимность и провозглашают идентичность стран на основе осуждения тоталитарных режимов и их преступлений. Во многом это обусловлено стремлением сплотить общество, которое по многим вопросам остается расколотым. В российском случае следует говорить скорее о попытках расколоть общество извне. Историческое наследие — важнейший фактор, объединяющий граждан любой страны», — прояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, попытки фальсификации истории не прекращаются и оказывают определенное деструктивное воздействие, которое объективными причинами не обусловлено. Поэтому ужесточение наказания за такие попытки выглядит достаточно адекватным на фоне возникших для страны вызовам.

«Разумеется, необходимо обеспечить и соблюдение конституционного права на свободу слова, и соразмерность наказания и проступка», — заключил Сергей Простаков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что СССР последним из всех стран подписал с гитлеровской Германией пакт о ненападении, все остальные подписали такие соглашения раньше. Должен ли был Советский союз в этой ситуации оставаться с Германией «один на один»? У советского руководства в этой ситуации не было другого выбора.