«Юнармия» за четыре года объединила более 700 тысяч детей и подростков

Москва, 28 мая. Число участников «Юнармии» выросло до 700 тысяч, объединение продолжает считаться самым массовым военно-патриотическим движением в стране, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 28 мая юнармейцев поздравил с четырехлетием организации начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Ваши успехи убедительно свидетельствуют о возрождении традиции военно-патриотического воспитания в духе честного и самоотверженного служения Отечеству», — сказал участникам движения Андрей Картаполов.

Он отметил активное вовлечение ребят в общественную жизнь, проявление себя в различных акциях и поисковых экспедициях. По его словам, особенно отличились юнармейцы в Год памяти и славы.

«В год 75-летия Победы юнармейцы стали самыми активными участниками мероприятий Года памяти и славы, повсеместно присоединились к поздравлению и оказанию помощи ветеранам, уходу за памятниками и обелисками погибших воинов», — заявил Картаполов.

Добавим, что в условиях ограничительных мероприятий и самоизоляции, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, «Юнармия» празднует день рождения многочасовым видеомарафоном с конкурсами, мастер-классами, призами, концертом и поздравлениями от звезд отечественной эстрады.

В День Победы 9 Мая в «Юнармии» прошел онлайн-марафон, в котором поучаствовал герой спецпроекта ФАН «Дед Победы» ветеран Алексей Кужильный.

Напомним, всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу в январе и зарегистрировано 29 июля 2016 года. Днем рождения организации считается 28 мая.