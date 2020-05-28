Асад спасает детей Сирии от войны, которую принесли им США и Турция

Посланник США в ООН Келли Крафт обвинила сирийского президента Башара Асада в «массовых убийствах» в ходе боевых действий в Сирии. Рассуждая о защите мирных жителей во время конфликтов, она уравняла борьбу с террористами в Сирии и убийство детей. О том, кто является главной угрозой для мирных жителей Сирии, — в материале Федерального агентства новостей.

Наследница дела Саманты Пауэр, Джона Болтона и Никки Хейли, которые занимали посты в ООН до нее, Келли Крафт сумела вставить обвинения в адрес неугодных США стран в речь о борьбе с пандемией COVID-19.

«В Сирии правительство Асада и его военные союзники Россия и Иран продолжают рисковать жизнями мирных жителей. Они убили бесчисленное количество детей», — заявила Крафт.

Настоящий виновник войны

На совести США лежит большая часть жертв, понесенных населением Сирии во время гражданской войны. Борьбу с международным терроризмом, которую Асад вел при поддержке Ирана, а затем и России, Вашингтон смог превратить в войну на истощение, угрожающую самому существованию государства.

Первый удар по детям Сирии нанесли как раз США — американские санкции привели к катастрофическому падению уровня медицинского обеспечения в Сирии. Главной жертвой оказались сирийские дети, особенно вынужденные бежать в лагеря беженцев, они оказались полностью лишены медицинской помощи, которую Дамаск не мог обеспечить из-за санкций. Действия США привели даже к локальным эпидемиям детского полиомиелита — в разоренной войной Сирии не удается наладить производство вакцины, а США запретили продавать ее Асаду.

К настоящей катастрофе привела оккупация США территории вокруг незаконной военной базы «Ат-Танф». Голод, недостаток лекарств и полное отсутствие квалифицированной медицинской помощи привели к тому, что под равнодушным взглядом американских военных дети и женщины в лагере «Эр-Рукбан» умирали сотнями.

Террор с дозволения США

Пока в войну против «Исламского государства»1 (организация запрещена в России) в 2015 году не вступила Россия, Пентагон не предпринимал ничего, чтобы ограничить разрастание ИГИЛ1 в Сирии. В Вашингтоне надеялись, что террористы уничтожат Башара Асада, после чего удастся создать новое марионеточное государство. До 2016 года американская авиация, базирующаяся на авианосцах в Средиземном море, наносила один удар по террористам в сутки, в то время как ВКС РФ уже в 2015 году развили интенсивность в 20–30 ударов в день.

США не пытались остановить ИГИЛ, хотя на подконтрольной террористам территории шло массовое истребление населения. Численность сирийских курдов, убитых ИГИЛ, до сих пор уточняется — оценка в 50 тысяч мужчин, женщин и детей, истребленных террористами, к настоящему времени выросла до 120 тысяч человек.

«Грязная война» США в Сирии

Когда войска Башара Асада с помощью ВКС РФ разбили основные силы «Исламского государства» и начали освобождение Сирии, Пентагон с помощью подконтрольных курдских группировок повел войну с ИГ1 на севере и востоке Сирии.

Разрушенными в результате оказались не базы террористов, а сирийские города. Ради «сокращения потерь» ВВС США и французская артиллерия предпочли сровнять с землей такие города, как Хаджин и Касра.

Значительно позже американцы признали, что при «освобождении» от ИГ города Ракка в результате действий международной коалиции погибло 1600 мирных жителей — и это было названо в Пентагоне «ошеломительным успехом»! Реальное количество мирных жертв даже в результате одной этой операции остается неизвестным. Целые районы Ракки остаются в руинах, а трупы женщин и детей похоронены под завалами домов, разрушенных американскими ударами.

Турция спасает террористов

Террористы «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) были бы выбиты из Идлиба, если бы не последовательная помощь Турции. Целенаправленно затягивая войну на северо-западе Сирии в надежде получить контроль над солидным куском приграничной территории, турки обрекли на гибель тысячи мирных сирийцев.

Война в Идлибе не прекращается: мирная жизнь недоступна сотням тысяч сирийцев, пока в регионе действуют крупные террористические группировки, прикрытые турецким военным контингентом. Беженцы, пытавшиеся покинуть зону боевых действий, оказались в ловушке. Турция отказывается впускать их на свою территорию (используя беженцев, чтобы шантажировать страны Европейского союза), а за попытки выйти на подконтрольную Дамаску территорию боевики грозят расправой «за предательство сирийской революции и сговор с Асадом».

Дамаск на страже Сирии

Единственной стороной в гражданской войне, которая предпринимала активные действия для того, чтобы наладить жизнь в стране, оставалось правительство Башара Асада. Только на освобожденной Дамаском территории производилось планомерное разминирование, устранение многочисленных взрывных ловушек, угрожающих мирным жителям, как это было после освобождения Алеппо, а также восстановление инфраструктуры городов, обеспечение социальных услуг, выдача пенсий и пособий для пострадавших.

Гуманитарная помощь от России позволила избежать самых тяжелых последствий экономического упадка, а правительство Асада предпринимало меры для восстановления сирийских городов. Несмотря на трудности, связанные с войной, президент Сирии выделял средства даже на восстановление исторических памятников. Этот путь только начат, ведь Дамаск пока не восстановил контроль над наиболее разрушенными городами Сирии. Общая стоимость восстановления страны, разрушенной террористами и внешним вмешательством, оценивается в 260 млрд долларов.

Благодаря гибкой позиции Асада в Сирии удалось избежать большего кровопролития: значительную часть оппозиционных сил удалось расформировать, что позволило избежать масштабного кровопролития в трех из четырех сформированных зон деэскалации. Непримиримые же боевики, которых интересует разрушение сирийского государства, продолжили сопротивление. Сейчас Соединенные Штаты с помощью своих представителей последовательно противостоят усилиям Сирии и России уничтожить угрозу, уравнивая удары по террористам и «убийство детей».

Бог их накажет

Заявления американского посланника в ООН совершенно неприемлемы и полностью извращают суть войны, которую ведет президент Башар Асад за освобождение Сирии от террористов и иностранных оккупантов, считает сенатор Франц Клинцевич. Обвинения в адрес РФ и Сирии будут становиться только абсурднее, предупредил он в беседе с Федеральным агентством новостей.

«Смею вас заверить: пройдет еще полгода, а то и меньше, и нас обвинят в том, что летчики ВКС после бомбежек сирийских детей не только убивают, но потом, после приземления, еще и едят. Такова тенденция сегодняшней политической пропаганды в информационной войне, заданная Соединенными Штатами», — указал собеседник ФАН.

Фабрикация подобных обвинений не обходится без участия западных спецслужб.

«Люди без стыда, без совести, без родителей, без корней, без ничего. Делать такие заявления просто безумие. Самое страшное, что представители их спецслужб, которые находятся среди боевиков, дают команду своим бандитам прикрываться мирным населением. Не хочу в этот праздник (День пограничника. — Прим. ФАН) говорить об этом безумии — бог их накажет, никто им не простит такие подходы и такие разговоры», — заключил Клинцевич.

1 Организация запрещена на территории РФ.