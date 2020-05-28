Сенаторы примут участие в параде Победы 24 июня

Москва, 28 мая. Члены Совета Федерации планируют принять участие в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил глава комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

«Сенаторы, конечно, планируют посетить парад Победы 24 июня, если не будет ограничений. Чем сенаторы отличаются от любого другого гражданина? Для всех это очень важное событие», — сказал он.

Напомним, что парад Победы по многолетней традиции должен был состояться в Москве 9 Мая, но из-за пандемии опасной коронавирусной инфекции торжественные мероприятия были перенесены. Власти решили провести лишь авиационную часть парада. Она прошла в столице, других городах страны и даже на зарубежных военных базах РФ. Ежегодное шествие «Бессмертного полка» организовали в онлайн-режиме.

26 мая президент Владимир Путин дал поручение начать подготовку к военному параду, который состоится 24 июня. В этот день 75 лет назад состоялся первый Парад Победы.

Как отметила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор Ольга Ковитиди, некоторым главам стран коронавирус не помешает приехать на праздник в Москву. При этом даже отсутствие гостей не испортит России долгожданное торжество.

Ранее глава Первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов заявил, что приглашения на парад Победы в Москве будут разосланы повторно.