Общественник предложил отменить плату за детсад для потерявших работу россиян

Москва, 28 мая. Отмена платы за детский сад может стать одной из мер поддержки для россиян, потерявших работу во время пандемии коронавируса. Об этом рассказал член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.

Хамзаев изложил свою идею об отмене выплат в письме, которое он написал на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина. Он уверен, что правительству следует обратить внимание на такие вопросы.

«Инициатива по отмене выплат родителям в детских садах, если один из них или оба потеряли работу, безусловно, важная и нужная», — заявил он.

По словам Хамзаева, родители платят достаточно существенные суммы за пребывание детей в детских садах. В отдельных регионах они достигают 100 рублей в день, передает телеканал «360».

«В месяц выходит около 2,5 тысячи рублей. Если детей двое, то это уже пять тысяч», — подсчитал Хамзаев.

Выдвинутое им предложение об отмене платы вместе с другими мерами поддержки семей с детьми может облегчить жизнь многих россиян.

«Уже сегодня понятно по разным экспертам и аналитикам, что на выходе из самоизоляции большое количество граждан потеряют работу. С точки зрения поддержки к этому нужно подойти максимально ответственно и эффективно», — говорит автор инициативы.

Пока что речь идет о тех, кто потерял работу в период с 1 марта по 31 мая. Однако Хамзаев считает, что правительство может и должно говорить о расширении этих рамок.