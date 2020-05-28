Самонкин призвал привлечь «Левый фронт» и КПРФ к ответственности за митинги в пандемию

Москва, 28 мая. Движение «Левый фронт» и партия КПРФ должны понести ответственность за организацию митингов в период пандемии коронавируса. Об этом заявил политолог Юрий Самонкин.

Ранее движение «Левый фронт», считающееся неформальным крылом КПРФ, заявило о намерении провести в Москве митинг 7 июня. При этом в столице все еще действуют ограничения, связанные с пандемией. Ранее на эти правила наплевали и представители КПРФ, которые провели массовое мероприятие в Москве в апреле, когда эпидемия была в разгаре.

«Левый фронт» — маргинальная партия, которая игнорирует все требования законодательства. Они часто попадались по нарушениям на митингах еще до пандемии», — отметил Самонкин.

Политолог напомнил, что многие члены «Левого фронта» имеют судимости. Кроме того, некоторых участников движения привлекали к административной ответственности.

Также Самонкин возмутился тем фактом, что организаторы митингов КПРФ не понесли никакого наказания.

«Мы видели, как коммунисты в апреле и мае пытались проводить массовые мероприятия, когда вся страна находилась на самоизоляции. Однако КПРФ эти вещи сходили с рук. Заявления представителей КПРФ о том, что надо нарушать самоизоляцию, темным пятном лежит на репутации всего коммунистического движения России», — подчеркнул он в беседе с изданием «Политика сегодня».

По мнению эксперта, необходимо ужесточить ответственность в отношении тех лиц, которые подвергают граждан опасности заражения. Также Самонкин считает необходимым наказывать тех, кто отрицает существование коронавируса, как это ранее делали члены КПРФ. Политолог напомнил, что в Европе ответственность за несанкционировнные акции гораздо серьезнее, чем в России.