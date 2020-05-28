Власти Миннеаполиса просят помощи у Нацгвардии США из-за беспорядков

Москва, 28 мая. Власти американского штата Миннеаполис обратились к Национальной гвардии США с просьбой помочь в ситуации с беспорядками.

В протестах, которые были организованы из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, принимают участие порядка ста человек. Протестующие вступили в конфликт с правоохранителями. Один человек пострадал, ему оказали помощь. Также сообщается, что один мужчина погиб, в него выстрелил местный владелец ломбарда.

Участники протеста сожгли американский флаг, а местное отделение полиции изрисовали граффити. К настоящему моменту информации об арестах нет.

Глава штата Тим Уолз в своем микроблоге в Twitter обратился к местным жителям для безопасности покинуть этот район. Власти Миннеаполиса просят помощи у Национальной гвардии США.

В Сети несколько дней назад появилось видео, на котором запечатлено жесткое задержание жителя города Миннеаполис Джорджа Флойда. Мужчина лежит на земле, а один из полицейских давит коленом на его шею. Флойд кричит, что не может дышать. Это продолжается около восьми минут. Флойд скончался от асфиксии.