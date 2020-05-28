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Студия Лебедева придумала герб Белоруссии с картошкой и котом

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Студия Лебедева придумала герб Белоруссии с картошкой и котом

Москва, 28 мая. Студия дизайнера Артемия Лебедева разработала вариант нового герба Белоруссии. Интернет-пользователи пришли в восторг от очередного творчества популярного агентства.

Дизайнеры использовали различные стереотипы о Белоруссии, поэтому на изображении можно увидеть два трактора, васильки и картошку. Сам герб имеет кошачью мордочку.

В Instagram-аккаунте студии также есть стихотворение, посвященное новому гербу Белоруссии. Авторы в стихах объяснили, почему пришли к такой концепции:

Хочется, чтоб было круто?
Надоела скукота?
Символ мира и уюта —
разместить в гербе кота!
Васильки гербу дают
урожайность и уют,
пара тракторов, картошка —
чувство сытости немножко,
ни войны, ни готики —
только мир да котики.
Что за мысль отражена
на гербе на нашем?
Мы уютная страна —
лапочки и няши!

Студия Лебедева придумала герб Белоруссии с картошкой и котом

Интернет-пользователям пришелся по вкусу новый символ Белоруссии. Под записью даже не нашлось гневных комментариев о творении студии Лебедева.

«Здорово, просто супер», — написал m.krukovskij. 

«Хочу жить в стране с таким гербом!» — признался kelavok.

«Мимишность и няшность белоруса просто зашкаливает», — добавил klavdiy.

«Трактора и васильки, всего есть по-немножку! Хвост мы держим пистолетом, а нос у нас — картошкой!» — пошутил __ujeen__.

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