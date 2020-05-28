Студия Лебедева придумала герб Белоруссии с картошкой и котом

Москва, 28 мая. Студия дизайнера Артемия Лебедева разработала вариант нового герба Белоруссии. Интернет-пользователи пришли в восторг от очередного творчества популярного агентства.

Дизайнеры использовали различные стереотипы о Белоруссии, поэтому на изображении можно увидеть два трактора, васильки и картошку. Сам герб имеет кошачью мордочку.

В Instagram-аккаунте студии также есть стихотворение, посвященное новому гербу Белоруссии. Авторы в стихах объяснили, почему пришли к такой концепции:

Хочется, чтоб было круто?

Надоела скукота?

Символ мира и уюта —

разместить в гербе кота!

Васильки гербу дают

урожайность и уют,

пара тракторов, картошка —

чувство сытости немножко,

ни войны, ни готики —

только мир да котики.

Что за мысль отражена

на гербе на нашем?

Мы уютная страна —

лапочки и няши!

Интернет-пользователям пришелся по вкусу новый символ Белоруссии. Под записью даже не нашлось гневных комментариев о творении студии Лебедева.

«Здорово, просто супер», — написал m.krukovskij.

«Хочу жить в стране с таким гербом!» — признался kelavok.

«Мимишность и няшность белоруса просто зашкаливает», — добавил klavdiy.