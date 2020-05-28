Фейковые снимки российских МиГ-29 в Ливии стали элементом инфовойны США против РФ

Москва, 28 мая. Фейковые кадры с российскими истребителями МиГ-29, якобы замеченными в Ливии, стали элементом инфовойны США против РФ. Об этом заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Ранее американское командование в Африке обвинило Россию в поставках в Ливию истребителей четвертого поколения, что запрещено наложенным эмбарго. При этом военные США не смогли объяснить, в каком количестве МиГ-29 были поставлены на север материка, а опубликованные фото оказались весьма плохого качества и больше напоминают скриншот из компьютерной игры, передает iReactor.

Швыткин считает, что реальные шаги, предпринятые Россией для урегулирования конфликта, полностью опровергают предположения американского командования.

«Давайте исходить из того, что Россия первая выступила инициатором соответствующей конференции в Берлине по ливийскому вопросу и выступает за мирное урегулирование сторонами, не делая ставку на кого-либо. При этом выступила с инициативой проведения переговоров в Москве», — пояснил Швыткин.

По его словам, Россия не занимается переброской в Ливию техники и личного состава, а данные, предоставленные американскими военными, недостоверны.

«Соединенные Штаты Америки тем самым пытаются показать Россию в лице мирового сообщества такой силой, которая делает ставку на одну из политических сторон, воюющих в Ливии. Конечно же, это не соответствует действительности», — отметил парламентарий.

Он также добавил, что США пытаются навязать мировому сообществу точку зрения, что Россия якобы нарушает международные нормы.