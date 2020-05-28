Более 500 тысяч российских семей получат помощь от государства

Москва, 28 мая. Более полумиллиона семей в России, которые воспитывают 840 тысяч детей, получат дополнительную материальную поддержку. Об этом сообщила вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Более полумиллиона семей, которые воспитывают 840 тысяч детей, смогут получать три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. Это значительное расширение круга получателей дополнительной социальной поддержки», — сказала она.

Сенатор также напомнила о продлении на три месяца периода выплат пособия по безработице для граждан, утративших право на него в связи с истечением установленного срока, а также об увеличении минимальной величины пособия по безработице в три раза.

По ее словам, не менее важным стало назначение максимального пособия по безработице для индивидуальных предпринимателей, которые были вынуждены прекратить свою деятельность в связи с распространением коронавируса.

«Это крайне справедливое решение, поскольку до пандемии индивидуальные предприниматели сами создавали рабочие места и поддерживали занятость. На их дополнительную поддержку будет выделено около 17 миллиардов рублей из федерального бюджета», — сказала Карелова.

Она также подчеркнула, что стране необходимо готовиться к восстановлению деловой активности с учетом опыта применения новых подходов к организации рабочего процесса.

«Цифровые технологии стали неотъемлемой частью социально трудовой сферы. Серьезное развитие получили новые формы занятости, такие, как удаленный и комбинированный режим работы, — сказала парламентарий. — В дальнейшем такой формат работы позволит повысить занятость женщин с детьми, инвалидов и жителей отдаленных территорий. Необходимо создать максимально благоприятные условия для этого не только в крупных городах и мегаполисах, но и в малых городах и населенных пунктах».

По ее словам, в ближайшее время предстоит разработать соответствующую нормативно-правовую базу и выстроить комплексное взаимодействие федерального центра с регионами.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании о ситуации на рынке труда объявил о новых мерах поддержки безработных. Одновременно глава государства поручил расширить программу и финансовой помощи безработным с детьми и закрывшим дело индивидуальным предпринимателям.