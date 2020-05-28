Барбер из Костромы может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. ФАН-ТВ

22-летний барбер Владислав Демидович из Костромы решил побить мировой рекорд по продолжительности стрижки без перерыва. Он работал 48 часов подряд и подстриг за это время более 80-ти человек.

Идею о рекорде молодому человеку предложил хозяин барбершопа. Он признался, что уже давно думал о таком эксперименте. Марафон длился ровно двое суток, за это время барбер не делал перерывы на сон, максимум, позволял себе стоя перекусить. Клиенты переживали из-за таких жестких условий, боялись, что их могут подстричь криво.

«В соцсетях частенько шутили, причем, под разными постами, я прямо часто читал эту фразу: «Не хотел бы я быть последним клиентом, отстригут ухо» — и тому подобное. Это было постоянное опасение, потому что люди думали, что человек физически не вывезет. А тут получилась абсолютно другая история, потому что такой он человек. Он знает эту профессию, он любит эту профессию и может делать ее качественно, несмотря на усталость и другие причины», — рассказал Джохар Курбанов, владелец барбершопа.

На каждого клиента у барбера уходило около 40 минут, а клиенты действительно уходили довольными, как и в обычный день.

«Прическа понравилась, все хорошо. Я, когда шел, чуть, конечно, волновался. Думал, так как человек не спал, после 48 часов может что-то произойти, но сел все нормально, точно так же, как и когда в обычный день к нему приходишь», — поделился Шамиль Биджилов, клиент.

Владислав признался, что существенную поддержку ему оказывала команда. Каждый час коллектив звонил в колокольчик, а во время всего испытания кто-то всегда был рядом.

«На второй день я вообще не понимал, что происходит, я просто стриг и все. Руки сами делали движения, я просто смотрел. <…> Постоянно ребята ходили вокруг: «Как дела? С тобой все хорошо?» — подбадривали как-то», — говорит Владислав Демидович, барбер.

Владислав Демидович из барбершопа «Костромской ЦирюльникЪ» предварительно побил мировой рекорд по продолжительности стрижки без перерыва. Ранее такой рекорд составлял 36 часов, Владислав продлил его на 12 часов. Теперь команде необходимо отправить видеоматериал в Великобританию, чтобы представители Книги рекордов Гиннесса дали официальное подтверждение достижения.

Костромская область уже сняла ряд ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией. Салоны красоты возобновили работы 24 апреля, но использование средств защиты, дезинфекция рабочих приборов и обработка рук на входе — обязательны.