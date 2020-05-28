Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

YouTube заблокировал новый канал News Front после флешмоба против цензуры

357
0 Оставить комментарий

YouTube заблокировал новый канал News Front после флешмоба против цензуры

Москва, 28 мая. Видеохостинг YouTube удалил новый канал информационного агентства News Front. Аккаунт просуществовал всего неделю. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале редакции.

«YouTube тупо отреагировал на наш флешмоб #СтопЦензураНаYouTube. Без предъявления конкретных претензий и без стандартной практики вынесения предупреждений удален наш новый канал. <...> Однако мы продолжаем работать и доносить до людей правду», — заявили журналисты.

Контент агентства продолжает быть доступен на других площадках. В том числе, и на Яндекс. Дзен. Все видеоролики News Front можно смотреть на на Яндекс. Эфире. В рамках объявленного флешмоба в облако были залиты первые семь фильмов News Front.

«Мы не собираемся сдаваться в отстаивании своих прав в отношении беспредела YouTube», — подчеркнули в редакции.

Накануне агентство направило два письма в адрес головного офиса Google в США и в адрес российского филиала. Письма были подготовлены адвокатом, имеющим успешный опыт в рамках американской судебной системы. 

«Пока мы требуем восстановить наш канал и не ставим вопрос о финансовой компенсации ущерба. Пока», — заключили в News Front.

Напомним, аккаунты News Front, Anna News и «Крым-24» сервис YouTube, принадлежащий Google, удалил 20 мая. Сотрудники портал News Front связали блокировку с роликами о Донбассе. Руководители телеканала «Крым-24» потребовали от администрации видеохостинга объяснить их действия.

26 мая подписчики канала WarGonzo забросали дымовыми шашками офис американской компании Google в Москве. Видео происходящего выложил в Сеть автор проекта Семен Пегов. Эта акция, по его словам, была проведена в знак протеста против политики YouTube в отношении каналов WarGonzo, News Front и Anna News.

Корпорация Google и ранее безосновательно блокировала аккаунты русскоязычных СМИ.Так, в ночь на 17 апреля корпорация заблокировала аккаунт Федерального агентства новостей и связанный с ним аккаунт на YouTube, уничтожив десятки тысяч репортажей и документальных фильмов. Блокировку в Google объяснили неким «нарушением правил» сервиса, при этом конкретные причины администрация YouTube так и не указала. Комментируя действия Google, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их недопустимыми.

Новости партнеров

Новости партнеров