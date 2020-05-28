YouTube заблокировал новый канал News Front после флешмоба против цензуры

Москва, 28 мая. Видеохостинг YouTube удалил новый канал информационного агентства News Front. Аккаунт просуществовал всего неделю. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале редакции.

«YouTube тупо отреагировал на наш флешмоб #СтопЦензураНаYouTube. Без предъявления конкретных претензий и без стандартной практики вынесения предупреждений удален наш новый канал. <...> Однако мы продолжаем работать и доносить до людей правду», — заявили журналисты.

Контент агентства продолжает быть доступен на других площадках. В том числе, и на Яндекс. Дзен. Все видеоролики News Front можно смотреть на на Яндекс. Эфире. В рамках объявленного флешмоба в облако были залиты первые семь фильмов News Front.

«Мы не собираемся сдаваться в отстаивании своих прав в отношении беспредела YouTube», — подчеркнули в редакции.

Накануне агентство направило два письма в адрес головного офиса Google в США и в адрес российского филиала. Письма были подготовлены адвокатом, имеющим успешный опыт в рамках американской судебной системы.

«Пока мы требуем восстановить наш канал и не ставим вопрос о финансовой компенсации ущерба. Пока», — заключили в News Front.

Напомним, аккаунты News Front, Anna News и «Крым-24» сервис YouTube, принадлежащий Google, удалил 20 мая. Сотрудники портал News Front связали блокировку с роликами о Донбассе. Руководители телеканала «Крым-24» потребовали от администрации видеохостинга объяснить их действия.

26 мая подписчики канала WarGonzo забросали дымовыми шашками офис американской компании Google в Москве. Видео происходящего выложил в Сеть автор проекта Семен Пегов. Эта акция, по его словам, была проведена в знак протеста против политики YouTube в отношении каналов WarGonzo, News Front и Anna News.

Корпорация Google и ранее безосновательно блокировала аккаунты русскоязычных СМИ.Так, в ночь на 17 апреля корпорация заблокировала аккаунт Федерального агентства новостей и связанный с ним аккаунт на YouTube, уничтожив десятки тысяч репортажей и документальных фильмов. Блокировку в Google объяснили неким «нарушением правил» сервиса, при этом конкретные причины администрация YouTube так и не указала. Комментируя действия Google, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их недопустимыми.