Брутер назвал причины и последствия «кровавого бунта» в США

«Я не могу дышать. Я не могу дышать. Пожалуйста. Пожалуйста…» Восьмиминутное видео, на кадрах которого полицейский коленом душит лежащего на земле афроамериканца Джорджа Флойда, облетело Сеть и подняло волну негодования. На улицах американского города Миннеаполис, где произошел инцидент, второй день продолжаются погромы и столкновения с полицией. Власти штата не могут справиться с протестующими.

Почему случаи, когда белый полицейский жестоко обращается с задержанным другого цвета кожи, до сих пор происходят в США — оплоте демократии? Почему именно смерть Флойда стала для американцев спусковым крючком? Подробнее об этом — в материале Федерального агентства новостей.

Несколько дней назад в Сети появилось видео, на кадрах которого запечатлено жесткое задержание жителя города Миннеаполис Джорджа Флойда. Мужчина лежит на земле, а один из полицейских давит коленом на его шею. Флойд кричит, что не может дышать. «I can’t breathe», — он повторяет это несколько раз, но полицейский продолжает давить. Все это продолжается около восьми минут. В какой-то момент Флойд замолкает. Очевидцы кричат: «Вы его убили?!».

Видео моментально облетело Сеть. В Миннеаполисе начались протесты — удержать возмущенных людей от выхода на улицу не смогла даже угроза заразиться COVID-19. 26 мая протестующие пришли к полицейскому департаменту города, и когда из толпы полетели камни и бутылки, стражи порядка распылили слезоточивый газ.

Губернатор штата Миннесота Тим Вальц заявил, что был «шокирован и испуган» видеозаписью смерти Джорджа Флойда.

Четверо полицейских, которые принимали участие в задержании Флойда, уволены. Губернатор Вальц заявил, что приветствует расследование инцидента, которое проводят на местном и федеральном уровнях.

Однако заявления властей не смогли успокоить горожан. Протесты и столкновения продолжились. Не обошлось без крови: один человек стал жертвой стрельбы. По информации СМИ, огонь открыл хозяин ломбарда, оказавшегося в центре протестов.

Minneapolis is on fire tonight after second day of protests #JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/ip0EhUNV4T