Брутер назвал причины и последствия «кровавого бунта» в США

«Я не могу дышать. Я не могу дышать. Пожалуйста. Пожалуйста…» Восьмиминутное видео, на кадрах которого полицейский коленом душит лежащего на земле афроамериканца Джорджа Флойда, облетело Сеть и подняло волну негодования. На улицах американского города Миннеаполис, где произошел инцидент, второй день продолжаются погромы и столкновения с полицией. Власти штата не могут справиться с протестующими.

Почему случаи, когда белый полицейский жестоко обращается с задержанным другого цвета кожи, до сих пор происходят в США — оплоте демократии? Почему именно смерть Флойда стала для американцев спусковым крючком? Подробнее об этом — в материале Федерального агентства новостей.

I can’t breathe

Несколько дней назад в Сети появилось видео, на кадрах которого запечатлено жесткое задержание жителя города Миннеаполис Джорджа Флойда. Мужчина лежит на земле, а один из полицейских давит коленом на его шею. Флойд кричит, что не может дышать. «I can’t breathe», — он повторяет это несколько раз, но полицейский продолжает давить. Все это продолжается около восьми минут. В какой-то момент Флойд замолкает. Очевидцы кричат: «Вы его убили?!».

Видео моментально облетело Сеть. В Миннеаполисе начались протесты — удержать возмущенных людей от выхода на улицу не смогла даже угроза заразиться COVID-19. 26 мая протестующие пришли к полицейскому департаменту города, и когда из толпы полетели камни и бутылки, стражи порядка распылили слезоточивый газ.

Губернатор штата Миннесота Тим Вальц заявил, что был «шокирован и испуган» видеозаписью смерти Джорджа Флойда.

«Всем ясно, что то, что случилось с Джорджем Флойдом, неправильно. Бесчеловечность этого видео причинила мне физическую боль, но понять произошедшее еще сложнее», — цитирует слова главы штата CBSN Minnesota.

Четверо полицейских, которые принимали участие в задержании Флойда, уволены. Губернатор Вальц заявил, что приветствует расследование инцидента, которое проводят на местном и федеральном уровнях.

Однако заявления властей не смогли успокоить горожан. Протесты и столкновения продолжились. Не обошлось без крови: один человек стал жертвой стрельбы. По информации СМИ, огонь открыл хозяин ломбарда, оказавшегося в центре протестов.

Minneapolis is on fire tonight after second day of protests #JusticeForGeorgeFloyd pic.twitter.com/ip0EhUNV4T — B.E (@bakarelmi) May 28, 2020

Прямо сейчас в Миннеаполисе горит почти целый квартал. Пресса сообщает, что беспорядки в городе продолжаются, и полиция не может справиться с протестующими. Местные власти обратились за помощью к Нацгвардии США.

Брутер: Полиция США в очередной раз повела себя так, как ей хотелось

Смерть Джорджа Флойда в Миннесоте обнажила застарелую проблему американской полиции: не все стражи порядка в этой стране смогли преодолеть предубеждения относительно афроамериканцев. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политолог Владимир Брутер.

Эксперт объяснил, почему видеозапись происшествия в Миннеаполисе оказала эффект разорвавшейся бомбы. Он назвал причины вспыхнувшего «кровавого бунта» и последствия, к которым он может привести.

«Во-первых, из-за карантина все немного нервничают. Долгое сидение дома предполагает обостренную и нервную реакцию. Во-вторых, Миннесота является одним из тех штатов, где афроамериканцев не очень много, и их права привыкли игнорировать. Особенно это касается полиции: она считала, что с ними можно обходиться как угодно — в отличие от тех штатов, где афроамериканцев много (Вирджиния, Луизиана). Потому инцидент этот и произошел — полиция в очередной раз повела себя так, как ей хотелось, рассчитывая, что никаких последствий не должно быть. Слова президента США Дональда Трампа, что надо расследовать произошедшее и быстро найти виноватых, показывают, что перед выборами ему такого рода происшествия совершенно не нужны», — сказал Владимир Брутер.

Проблемы с населением на расовой почве в принципе характерны для американской полиции, и не только в отдельно взятых штатах. Брутер считает, что преодолеть предрассудки у американцев в ближайшее время не получится.

«На протяжении долгих лет, да и сейчас эта тенденция сохраняется, американская полиция в основном — белая, и афроамериканцев она привыкла считать людьми низшего сорта. Этот инцидент далеко не первый, не второй и не третий. Подобное было и несколько лет назад. Да, с ними борются, но дело в том, что в полицию идут примерно одни и те же люди, и идут они туда в том числе потому, что хотят определенного рода вседозволенности. Изменить ментальность полицейских достаточно трудно», — констатировал Владимир Брутер.

Американская демократия вообще достаточно специфична, но проблема взаимоотношений полиции с афроамериканцами — несколько другого сорта.