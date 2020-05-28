Малькевич: Рашкин подыгрывает гибридной войне Запада против России

Глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич удивлен тоном полемики, который позволяет себе депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

Ранее сайт радиостанции «Эхо Москвы» (постоянный фигурант рейтинга антироссийских СМИ Федерального агентства новостей) предоставил Рашкину трибуну, позволив опубликовать в формате блога статью «Ответ г-ну Малькевичу и другим «пригожинским троллям».

О качестве полемики, предложенной депутатом Рашкиным, и об уровне его «аргументации» редакция ФАН уже высказалась. Кроме того, статья Рашкина изобиловала личными оскорблениями в адрес журналиста и общественного деятеля Александра Малькевича. Глава ФЗНЦ решил ответить депутату-коммунисту лично.

«Во-первых, я несколько обескуражен стилем полемики, который предлагает обществу депутат Рашкин. Обычно такое пишут на заборах. Несколько странно видеть, что человек, достаточно долго находящийся в политике, позволяет себе подобный жаргон», — отметил Малькевич в комментарии ФАН.

Кроме того, не меньшее изумление вызывает, как буквально слились в объятиях представитель верхушки КПРФ и либеральное издание «Эхо Москвы», которое в симпатиях к коммунистическим идеям вроде бы не замечено, не без иронии отметил глава ФЗНЦ.

«Традиционно уже даже веселит, что вся эта, с позволения сказать, «полемика» ведется на площадке «Эха Москвы», и здесь мы видим, что тут даже политический окрас неважен. Коммунист приходит на ультралиберальную платформу, а те готовы предоставить ему площадку для разного рода инсинуаций», — говорит собеседник ФАН.

Все это скорее забавно, но есть в этой истории гораздо более серьезный подтекст, говорит Александр Малькевич.

«Если говорить серьезно, получается довольно грустная картина. Валерий Федорович сознательно, ну или его кто-то в это втравил, подыгрывает гибридной войне, которую Запад ведет против России. Он прямо и косвенно поддерживает информационные вбросы о коронавирусе. Уже многократно доказано, что все это ложь, но он продолжает упорствовать. Меня это начинает пугать. Может, у них в КПРФ это какая-то партийная линия? Только что в официальном Twitter [лидера КПРФ] Геннадия Андреевича Зюганова увидел статью: «Вакцинация — предлог для чипизации?».

К слову отметим, под этим твитом Зюганова много ярких комментариев, приведем один из них:

«Интересно, у меня в деревне связь ловит, только если на дерево залезть или на крышу дома, а как чип в таком случае работает?»

Однако все это совсем не смешно, считает глава ФЗНЦ.

«Тут мне стало просто страшно, — говорит он. — Подобная конспирология раньше блуждала на просторах YouTube, и то видеохостинг принял решение все эти фейки удалять. А тут мы видим, что парламентская партия открыто озвучивает такие вещи. Это крайне тревожно. Кроме того, по сути, Рашкин продолжает провоцировать потенциально крайне опасные для россиян ситуации, призывая людей выходить на протестные акции во время режима самоизоляции. Он призывает нарушать постановление правительства Москвы, и его поддерживают некоторые депутаты Мосгордумы и другие члены КПРФ».

И дело даже не в том, что сейчас это прямо запрещено, отмечает Малькевич. Представители почти всех политических сил в этот сложный период добровольно и сознательно отказались от уличной активности как от потенциально опасной в период распространения коронавируса, а коммунисты продолжают играть с огнем.

«Я, как человек, мыслящий позитивно, считаю, что товарища Рашкина просто ввели в заблуждение, поэтому испытываю к нему сочувствие. Не хочу верить, что депутаты Госдумы сознательно участвуют в кампании по нагнетанию паники в российским обществе и намеренно провоцируют людей», — говорит глава ФЗНЦ.

Малькевич рассказал, что, выступая в эфире одной из ТВ-программ, он поддержал идею ввести так называемую «коронавирусную цензуру» для представителей всех ветвей власти: чтобы ни одно должностное лицо, ни один депутат не распространяли непроверенную информацию. В противном случае такой человек должен перестать представлять власть и выступать исключительно как частное лицо.

Что касается поведения Валерия Рашкина, то, по мнению Александра Малькевича, им должна заняться депутатская комиссия по этике.

«Именно коллеги-парламентарии должны дать оценку действиям депутатов, которые рассказывают про все эти вселенские заговоры, про чипизацию и тому подобный бред», — подчеркнул Александр Малькевич.

Скандальную публикацию Рашкина также оценил эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты Вадим Манукян.

«Похоже, известный мастер хайпа от политики товарищ Рашкин потерял контроль над собой, — с иронией отметил Манукян в комментарии для ФАН. — Только зачем же так ругаться и нервничать? У него есть вопросы? Так и к нему тоже появились вопросы. Думаю, компетентные органы во всем разберутся и сделают выводы. А вот пытаться навешивать на Александра Малькевича напраслину — занятие бесперспективное. Он давно борется с фейками, поэтому каждый факт по сто раз перепроверяет, прежде чем публиковать. Что касается Рашкина, то у меня есть сомнения, что он вообще проверяет информацию, которую публикует. Я, конечно, понимаю, что многим не нравятся публикации ФАН, но любую дискуссию нужно вести достойно, не опускаясь до оскорблений».

Корреспонденту ФАН не удалось оперативно получить комментарий представителей комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и имуществе, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики по поводу того, собираются ли они реагировать на выходку Рашкина.