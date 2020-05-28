В России предложили сажать на 15 лет за вовлечение подростков в преступную деятельность

Москва, 28 мая. За вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетних, в том числе оборот наркотиков, могут ввести уголовную ответственность в виде лишения свободы до 15 лет. О разработке соответствующей инициативы рассказал глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Инициатива связана с внесением изменений в статью 150 Уголовного кодекса — это вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетних . Получается, если взрослый вовлекает подростка в оборот наркотиков, он может получить наказание до 8 лет лишения свободы, а сам подросток, который сбывает наркотики по инициативе взрослого человека, может получить до 15 лет лишения свободы. Это несоразмерно», — считает депутат.

По словам Пискарева, те, кто вовлекает молодежь в наркопотребление, оборот наркотиков, должны нести самое суровое наказание. Парламентарии предлагают установить срок наказания до 15 лет лишения свободы.

Одновременно предлагается повысить ответственность за любую пропаганду наркопотребления, повлекшую по неосторожности смерть двух или более лиц, — лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

Также, по словам депутата, парламентарии внесут в Госдуму законопроект, предполагающий наказание за склонение к потреблению наркотиков с помощью интернет-ресурсов и других средств коммуникации.

«Мы предлагаем предусмотреть наказание до 12 лет лишения свободы. Интернет — не место для вовлечения в совершение преступлений. Действующим законодательством такая деятельность в Уголовном кодексе не прописана», — обратил внимание парламентарий.

Пискарев также напомнил, что ранее профильная комиссия выявила«целый ряд неправительственных организаций и СМИ, которые активно пытаются повлиять на отношение нашей молодежи к наркотикам, декриминализировать их потребление». Речь, в частности, идет о признанных в России нежелательными НПО «Открытое общество» (США), «Открытая Россия» (Великобритания) и др., а также о трех СМИ — интернет-издании «Медуза» (Латвия), Би-Би-Си (Великобритания) и Радио «Свобода» (США).

Василий Пискарев пояснил, что материалы по их публикациям, направленным на пропаганду наркотиков, были переданы комиссией в правоохранительные органы. Так, по факту распространения материалов нежелательных организаций прокуратурой возбуждено дело, а доступ к ряду публикаций, в частности, на Радио «Свобода», был заблокирован.