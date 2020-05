Комиссия ГД попросила МИД и ГП принять меры против распространявших фейки иностранных СМИ

Москва, 28 мая. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России попросила МИД РФ и Генпрокуратуру принять меры реагирования в отношении иностранной прессы, причастной к распространению фейковых новостей о коронавирусе в России. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев по итогам заседания, прошедшего в четверг.

Согласно сообщению ГД, комиссия в ходе заседания обсудила факты вмешательства в дела России путем фабрикации и распространения зарубежными СМИ фейков о коронавирусе в РФ. В частности, в материалах изданий Financial Times и The New York Times, а также в «Радио Свобода» содержатся недостоверные сведения о ситуации с COVID-19 в России.

«В поле нашего зрения попали и такие издания и медиаресурсы, как «Немецкая Волна», «Голос Америки», «Радио Свобода» и его дочерние ресурсы «Север.Реалии» и «Крым.Реалии», «Настоящее время», а также «Медуза» и «МБХ-Медиа», ретранслирующие подобную недостоверную информацию на российскую аудиторию», — сказал Пискарев.

Он подчеркнул, что комиссия обратилась в МИД РФ и Генеральную прокуратуру с просьбой принять меры реагирования в отношении причастных к распространению дезинформации.

Напомним, The New York Times и Financial Times опубликовали материалы, посвященные данным о смертности от коронавируса в России. В статьях утверждается, что число летальных исходов от COVID-19 в России может быть больше, чем в официальной статистике.

На распространении фейков также были пойманы авторы «Радио Свобода», причем либеральное СМИ регулярно публикует фейковые новости. Недавно, на ресурсе «Радио Свобода» появился материал о «принудительной эвтаназии» в Петербурге, который впоследствии был признан Генеральной прокуратурой фейком.