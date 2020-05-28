Появилось видео митинга за отмену карантина и отставку правительства в испанской Валенсии

Мадрид, 28 мая. Жители испанской Валенсии вышли на митинг в центр города. Горожане требуют отмены карантина, который был введен из-за пандемии коронавирусной инфекции, и отставки правительства. Об этом с места событий передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее сообщалось о том, что в Валенсии решили приостановить переход ко второй фазе отмены карантина, потому что в регионе были зафиксированы новые случаи коронавирусной инфекции. Власти пришли к выводу, что не стоит тропиться с отменой ограничений и перенесли рассмотрение данного вопроса еще на неделю.

Федеральное агентство новостей публикует видео протестов в испанской Валенсии.

На данный момент большинство испанских регионов находится на первом этапе ослабления карантина по коронавируса.