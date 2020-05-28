Роспотребнадзор выпустил правила работы кинотеатров в условиях пандемии

Москва, 28 мая. Ношение защитных масок будет рекомендовано для посетителей кинотеатров. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора, опубликованных на сайте ведомства.

Новые правила затронут работу кинотеатров в условиях пандемии коронавируса после постепенного смягчения ограничений.

«Роспотребнадзор совместно с Министерством культуры Российской Федерации подготовил рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в кинотеатрах», — передает пресс-служба ведомства.

Согласно рекомендациям, в кинозалах и иных помещениях должна обеспечиваться социальная дистанция в полтора метра, а 3D-очки будет необходимо выдавать только после дезинфекции. Между сеансами следует устанавливать получасовой перерыв для уборки и проветривания помещения. Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует кинотеатрам использовать бесконтактную оплату и выдачу билетов через автоматы, передает радио Sputnik.