В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о вымогательствах Данкверта

Москва, 28 мая. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знакомы с информацией о возможных вымогательствах главы Россельхознадзора Сергея Данкверта.

По словам представителя Кремля, аппарат РФ не знает, насколько достоверны эти данные. Песков добавил, что тяжело представить, чтобы глава российской организации требовал взятку у производителя молочной продукции из Польши.

«Мы не знаем, насколько они достоверны, насколько они соответствуют действительности. Представить себе такое весьма сложно», — сказал Песков.

Он добавил, что если подобное обращение передано правоохранительным органам, то будет проведена соответствущая проверка.

Напомним, глава предприятия «Млековита» Даруш Сапиньски написал заявление в полицию на Данкверта. Он обвинил его в вымогательстве 500 тысяч долларов за снятие ограничений.