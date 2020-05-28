В Рособрнадзоре считают, что ЕГЭ давно перестал быть «угадайкой»

Москва, 28 мая. За последние шесть лет жалоб на ЕГЭ в Рособрнадзор стало поступать в 800 раз меньше, рассказал Федеральному агентству новостей врио главы ведомства Анзор Музаев. Он отметил, что период эксперимента единого госэкзамена давно позади, замечаний к модели и качеству его проведения у Росборнадзора нет.

Анзор Музаев призвал не принимать серьезно безосновательную критику ЕГЭ от неспециалистов и их громкие заявления, которые каждый год ближе к экзамену появляются в прессе.

«Эти люди не знакомятся с ежегодными демо-версиями, не сдают экзамены, они не знают, в каком виде сейчас существует ЕГЭ, — поделился своим мнением Анзор Музаев в разговоре с ФАН. — Они до сих пор считают, что это выглядит в виде «угадайки».

Собеседник агентства предлагает в оценке эффективности ЕГЭ ориентироваться на прямо заинтересованных в формате экзамена людей: учителей, выпускников и их родителей.

«Эта заинтересованная категория ежегодно ждет начало учебного года, когда публикуются в Сети демо-версии контрольно-измерительных материалов (КИМ) по всем предметам, — объясняет Музаев. — Эта традиция не нарушается много лет, и мы надеемся, что и в этом году, несмотря на все сложности работы в режиме онлайн, она не нарушится».

С 1 сентября, когда публикуются материалы, и до 1 ноября все желающие могут отправить замечание или пожелание по конкретному предмету или заданию. Как рассказал ФАН Анзор Музаев, за последние два года в Рособрнадзор поступало не более 90 замечаний и предложений по всем предметам: 15 касались профильной математики, еще до десяти замечаний приходилось на 20 заданий внутри каждого экзамена, часть замечаний дублировала другие.

«А теперь сравним с данными 2014 года, когда мы только начали проводить эту работу, — предлагает Музаев. — Шесть лет назад поступило 36 тысяч замечаний! Мы не просто фиксировали замечания, мы прислушивались к мнению учащихся и профессионалов и выработали новую модель проведения ЕГЭ. Вся страна — учителя, сотрудники вузов, родители, ученики — все принимали участие в этой работе».

По словам врио главы Рособрнадзора, именно контрольно-измерительные материалы лучше всего убеждают голословных критиков ЕГЭ.

«Честно скажу: интересно бывает смотреть на удивленное лицо. Некоторые находят мужество признать, что критиковали напрасно — некомпетентно высказывались по данному вопросу», — говорит Музаев.

Ранее Анзор Музаев в эксклюзивном интервью ФАН подробно рассказал о том, как будет проводиться ЕГЭ в условиях угрозы распространения коронавируса в России.