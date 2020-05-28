Сирия, 23 мая. Мирные жители забросали камнями конвой США на северо-западе Хасаки. Неизвестные напали на курдского боевика в районе месторождения Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре. Протурецкие боевики понесли потери во время междоусобиц поблизости от Рас аль-Айна, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по военным объектам боевиков в южной части Идлиба.

Протурецкие силы: понесли потери в результате междоусобиц у Рас аль-Айна на севере Хасаки.

Курдские вооруженные бандгруппы: подверглись нападению неизвестных боевиков у поля Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: осуществила вылеты в Восточном Дейр-эз-Зоре.

Соединенные Штаты: столкнулись с сопротивлением мирных жителей при попытке провести патрулирование на северо-западе Хасаки.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о вылазке неизвестных в зоне контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Налетчики открыли огонь по одному из курдских боевиков неподалеку от нефтяного месторождения Аль-Омар, в результате чего он был тяжело ранен. В совершении нападения обвиняются террористы так называемых спящих ячеек «Исламского государства»1. Однако подконтрольные группировке медиаресурсы пока не заявляли о причастности джихадистов к случившемуся.

Между тем на востоке провинции были замечены ВВС возглавляемой США международной коалиции. По информации Twitter-канала (DeirEzzor24), военные самолеты осуществили вылеты над населенным пунктом Джейдет-Акидат. Предполагается, что целью предпринятых маневров являлся поиск подпольных групп террористов ИГ1.

Провинция Даръа

Информагентство SOHR сообщает о новом нападении неизвестных в Даръа. Вылазка произошла в районе населенного пункта Аль-Музайриб северо-западнее административного центра провинции. Жертвой налета стал местный чиновник, который позднее скончался от полученных ранений. Двое сопровождавших его лиц выжили.

В последние месяцы в регионе значительно увеличилось число нападений. Предполагается, что ответственность за них лежит на подпольных ячейках боевиков, которые, по мнению военных экспертов, координируют свои действия с силами международной коалиции из района Ат-Танфа.

Провинция Идлиб

В южной части провинции возобновились взаимные обстрелы на линии соприкосновения Сирийской Арабской Армии (САА) и боевиков антиправительственных формирований. Как передает интернет-портал SOHR, противоборствующие стороны обмениваются ударами в горах Аз-Завия. Известно, что артиллерия САА открыла огонь в ответ на атаку со стороны террористов.

Напомним, в ночь на 6 июня в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня. Тем не менее боевики продолжают пренебрегать его соблюдением. Решение о введении режима тишины было принято по итогам встречи между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшейся в Москве 5 марта.

Провинция Хасака

Появились подробности о последствиях столкновений между боевиками группировки «Дивизия аль-Хамза» в районе Рас аль-Айна. Согласно информации новостного агентства SANA News, в результате противостояния погибли несколько радикалов формирования. Также стало известно, что поводом для начала вооруженной борьбы послужили взаимные обвинения в контрабанде награбленного у гражданских лиц имущества на территорию Турции. Стычки привели к возникновению пожаров на полях, засеянных ячменем и пшеницей. Предполагается, что для урегулирования вооруженного конфликта в САР могут быть переброшены военные ВС Турции.

Тем временем поступили сообщения о том, что сирийцы воспрепятствовали проезду американского военного конвоя на севере Хасаки. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (HarbiehNadie), жители деревень Аль-Кахира и Аль-Душайша к западу от Тель-Тамра забросали колонну военных автомобилей США камнями.

1 Организация запрещена на территории РФ.