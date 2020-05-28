Минздрав рекомендовал брать анализ на коронавирус у всех новорожденных

Москва, 28 мая. Минздрав России рекомендовал проверять всех новорожденных на коронавирус, поскольку пока достоверно не установлено, передается ли инфекция от матери к ребенку в утробе. Об этом говорится в новой редакции методических рекомендаций министерства по оказанию медпомощи беременным, роженицам и новорожденным с коронавирусом.

«У всех новорожденных необходимо проведение тестирования на SARS-CoV-2 при рождении», — указано в документе.

Тестированию в первую очередь подлежат дети, рожденные от матери с подтвержденным COVID-19 или с подозрением на него, новорожденные, поступившие в медучреждения с инфицированными, а также все новорожденные, контактировавшие с людьми, у которых подтвердился коронавирус или которые находятся под подозрением. Для анализа материал берут из зева младенца.

Также в рекомендациях отмечается, что пока нет точных данных о передаче коронавируса ребенку в утробе или с грудным молоком. По мнению экспертов, самый вероятный путь заражения младенца от матери — постнатальный. Таким образом, только что появившихся на свет детей рекомендуется изолировать от рожениц, у которых подтвержден коронавирус, пока риск передачи инфекции не исчезнет.

Ранее врачи впервые выявили коронавирус у новорожденного в Северной Осетии. Ребенка с матерью выписали домой в удовлетворительном состоянии, они находились под наблюдением медиков.