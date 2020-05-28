LIVE: Жив ли коммунизм в России?

Флагман коммунистической идеологии в России, КПРФ, во многом повторяет модель КПСС периода разложения партии.

Бессменный вождь, окруженный посредственной номенклатурой, отчетность и формализм на партийных собраниях, цеховики в руководстве партии. Однако прошедшие десятилетия наложили и свой уникальный отпечаток на современный российский коммунистический бомонд.

Акулы капитализма все чаще становятся коммунистами. В Государственной думе и Законодательном собрании Санкт-Петербурга от коммунистов заседают капиталисты, но не рабочие. При этом в России существуют и другие коммунистические партии, такие как «Коммунистическая партия социальной справедливости» (КПСС), а также «Коммунисты России».

Есть ли на левом фланге политической жизни страны реальная конкуренция? Может ли коммунизм в России превратиться в мумию Ленина, став мертвой политической силой? Придут ли на смену красным коммунистическим флагам радужные социал-демократические?

Об этом и многом другом мы поговорим в рамках нашего эфира с гостями онлайн-эфира — политиками, социологами, журналистами.

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