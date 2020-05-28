Автомобили Datsun покидают российский рынок

Москва, 28 мая. Японская компания Nissan объявила, что модель Datsun к концу 2023 года покинет российский автомобильный рынок.

Кроме того, бренд намерен полностью прекратить производство устаревших моделей машин. Руководители одной из крупнейших японских компаний Nissan объявили о своем решении снять с производства модель Datsun в РФ. Эта информация прозвучала во время объявления о планах бренда на ближайшие три года.

Компания ставит перед собой задачу собирать только основные модели автомобилей, а через три года — убрать с конвейера старые машины и грузовые модели. Также идет речь об уходе бренда Datsun. Топ-менеджеры Nissan сообщили, что это уменьшит количество единиц производимого транспорта.

«Мы сосредоточимся на производстве основных моделей. В конце 2023 года прекратим производство старых моделей. Мы прекратим производство Datsun в России. Тем самым снизим количество моделей в нашем портфолио с 69 до менее чем 55», — подчеркнули в Nissan.

Ранее эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали марки автомобилей, наиболее популярные у россиян. Рейтинг составлялся на основе количества зарегистрированных в России машин того или иного бренда. На первой строчке рейтинга самых популярных автомобилей оказался российский бренд Lada. На втором месте расположилась японская марка Toyota. Третье место занял корейский бренд Hyundai.